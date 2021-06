La modelo Luciana Salazar arremetió en las últimas horas nuevamente contra su ex pareja el economista Martín Redrado y reveló que "muchas veces" le fue infiel pero el ex titular del Banco Central la "perdonó". Salazar hizo esta confesión mediante sus historias de Instagram, en la que respondió muchas preguntas por parte de sus seguidores y algunas de ellas se refirieron al político. Una de las declaraciones más sorpresivas que tuvo fue sobre la fidelidad que mantuvo durante la pareja: "Muchas veces le fui infiel, costó llantos de él, pero me las perdonó" Lo cierto es que la modelo no finalizó allí y no se contuvo de responder otros cuestionamientos con respecto a Redrado

"Hace tiempo que no, por eso le fui muy clara cuando él insistió tanto esta última vez por volver y yo le fui sincera y le dije que no estaba enamorada y eso le generó inseguridad", respondió a la pregunta acerca de si aún estaba enamorada de su ex. Las declaraciones se dan en plena disputa judicial con acusaciones cruzadas entre ambos y unos meses después de que Salazar manifestara públicamente su enojo con el economista, quien en la actualidad estaría en pareja con la empresaria Lulú Sanguinetti, después de un acercamiento ocurrido en Estados Unidos

"Tuvo un revés de la justicia penal, que no pudo mostrar nada de lo que me acusó. Ahora viene mi turno de querellarlo y voy a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó", apuntó "Luli" en relación a otra consulta de sus seguidores. Salazar remarcó que el amor con Redrado "está terminado hace rato", pero aclaró: "Lo que no terminó es el delito que cometió con una empresa americana y me trajo complicaciones a mi por su culpa". "Luli" no se explayó sobre esta denuncia en cuestión y dejó la acusación flotando. Por último, aclaró que Redrado no está en contacto con Matilda, la hija que la modelo tuvo en 2017 mediante la técnica de vientre subrogado, con un donante anónimo, a raíz de que "se portó pésimo con ella" y "jugó con los sentimientos de una menor"

GAM NA