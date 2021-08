(Por Sofía Romera Zanolli) Lourdes María Chalfon, una tucumana de 17 años que integra el Consejo Consultivo de Adolescentes y es representante de la Unión de Estudiantes Secundarios de Tucumán, destacó que desde ese organismo se pueden generar "políticas públicas de los jóvenes con los jóvenes", y manifestó que "lo que se pueda construir desde el amor es lo que va a cambiar la historia de la humanidad".

"Llegar al Consejo Consultivo me implicó todo un camino de experiencias previas", dijo a Télam Lourdes, y contó que desde el 2019 milita "en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), lo que me trajo muchas inquietudes, me hizo querer formar un centro de estudiantes en mi colegio, Nuestra Señora de Monserrat, el cual no cuenta con ese espacio, también conocí a chicos y chicas de distintos colegios y escuelas, y sus realidades".

"La UES me hizo impregnarme de muchas ganas de querer hacer y cambiar las cosas, ahí empecé a crear lazos y a involucrarme con todas las actividades, con las problemáticas y a militar", agregó.

Y, señaló que "el Consejo es algo nuevo y novedoso, en el que participamos chicos desde 13 a 17 años, se empezó a gestar en el 2020 con el impulso de esta nueva realidad (provocada por la pandemia) que chocó con los derechos que no teníamos y de las realidades que podíamos mejorar".

La joven valoró que el objetivo de este organismo "es que se vehiculice la escucha y la participación de los jóvenes dentro de la Senaf, para que todas las políticas que surjan de allí se hagan a partir de escucharnos"; es decir, "políticas públicas de los jóvenes con los jóvenes, que podamos opinar de lo que está haciendo y de lo que va a incidir en nuestras vidas"

"Se tiene en cuenta que somos este presente y este ahora, que tenemos voz y diferentes miradas", expresó.

Lourdes remarcó que el Consejo "está formado con amplitud y es inclusivo" y explicó que lo integra "por lo menos un joven de las 24 jurisdicciones del país, cuenta por paridad de género, hay chicos con discapacidad, chicos que pertenecen a pueblos originarios, otros que se encuentran en hogares sin cuidados parentales, y otros que están privados de su libertad".

"Esta diversidad que integra el Consejo me permitió entender que hay distintas formas de ser joven y de ser niño, y que somos un colectivo de jóvenes de diferentes provincias que representamos a toda la juventud y a toda la niñez del país", señaló.

Lourdes contó que participa también en la organización de Voluntarios Creando Sonrisas, que trabaja en merenderos, y en Convergente Divergente, "un grupo de jóvenes que intenta construir bienestar en medio del dolor creando espacios seguros donde las personas se puedan expresar".

La joven egresará este año del secundario, por lo que no podrá seguir siendo parte de la UES y también finalizará su mandato dentro del Consejo.

De todos modos, considera que va ir "encontrando y descubriendo nuevos espacios de militancia", cuando ingrese a la facultad.

"Mi militancia apunta a todas las acciones que se puedan llevar adelante en pos del bienestar y del amor, sin estar en contra de nadie, ni siendo rival de nadie, esas son las acciones que pueden transformar la historia de la humanidad", acotó. (Télam)