Integrantes de la agrupación "Veteranos de YPF" aseguraron que el descubrimiento de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén, "no fue ninguna sorpresa", dado que en la década de 1950 ya se había detectado su potencial aunque no existía aún la tecnología suficiente para avanzar en la extracción.

"Vaca Muerta fue descubierta en 1958 y por eso para nosotros no fue ninguna sorpresa cuando se anunció hace más de 10 años que comenzaba el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos no convencionales", aseguró a Télam, José Aníbal "Coco" Briceño, representante de los "veteranos ypefianos".

Y, recordó que "YPF descubre la formación Vaca Muerta en 1958 en Los Chihuidos, porque en ese año perforaba en el lugar, contratada por YPF, la Esso, Astrafor y otras empresas".

Briceño destacó que "ahí se descubre un yacimiento de gas impresionante. Vienen ingenieros de Buenos Aires, de Nueva York y descubren la gran presión de gas que había pero en ese momento para llegar a esa profundidad y sacar ese gas no había tecnología".

"Se decidió entonces dejar eso así para más adelante por falta de tecnología", explicó.

Añadió que "cuando nosotros después de tanto tiempo escuchamos que se había descubierto Vaca Muerta, nos decíamos entre nosotros cómo van a descubrir Vaca Muerta si se descubrió en el 58".

De hecho, voceros locales de YPF confirmaron a Télam que incluso antes de la década del 50 hay antecedentes de la potencialidad que tenía la formación Vaca Muerta en Neuquén y coincidieron con Briceño al señalar que no se contaba con la tecnología para poder extraer esos recursos. (Télam)