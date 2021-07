Los rastrillajes en busca de Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años, desaparecida en un barrio de la capital de San Luis, el 14 de junio último, se trasladarán hoy al norte de la provincia, en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, distante a 100 kilómetros de esta ciudad.

En el lugar, se encuentra un dique inaugurado en octubre de 2010, emplazado en la llanura Norte sobre el río Claro, a dos kilómetros aguas arriba de su confluencia con el río Curtiembre que dispone de una capacidad de embalse de 24 hectómetros cúbicos y una superficie de 186 hectáreas, con una profundidad de 50,8 metros y una cota de vertedero ubicada a los 877 metros.

El jefe de relaciones Policiales, Lucas Chacón, anunció hoy el nuevo rastrillaje y agregó que “continuarán las tareas en el barrio 544 viviendas de la zona sur de esta capital, lugar en el que desapareció Guadalupe hace 23 días, sin que hasta la fecha existan hipótesis investigativas claras, sobre el paradero y el motivo que alejó a la niña de su seno familiar.

Ayer, la búsqueda se centró en el perilago del dique Paso de las Carretas, por quinto día consecutivo y sin resultados, mientras que pasado el mediodía, se llevó a cabo “un allanamiento a cuatro propiedades en un complejo de departamentos ubicado en calle Ayacucho al 1.100”, en el centro de esta capital, “sin secuestros de importancia para la causa”, afirmó Chacón.

Por la tarde, un equipo conformado por efectivos de la Policía Federal y de la Policía de San Luis, con perros rastreadores de ambas fuerzas, comenzaron con una nueva excavación en la “zona cero”, en un campo ubicado entre el barrio 544 Viviendas y la Autopista de las Serranías Puntanas, esta vez con la intervención de una retroexcavadora para la remoción del terreno, y se “tomaron 3 nuevas testimoniales en el caso”.

Por otra parte, un hombre fue detenido en la ciudad Misiones por hacer llamadas falsas al 911, donde alertaba que Guadalupe estaba cautiva en el barrio 508 Viviendas de esa ciudad, que fue allanado con resultados negativos, “con la colaboración de las fuerzas policiales de esa provincia”.

En tanto, el padre de la niña desaparecida, Eric Lucero, volvió a pedir que la investigación se centre en la búsqueda de Guadalupe: "No voy a decir que no estén trabajando, pero siento que no están haciendo lo que deben hacer que es buscar a Guadalupe, se están concentrando en otras cosas”.

“Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para encontrar a mi hija, hay un montón de hipótesis, confío en Dios y tengo fe que Guadalupe tiene que aparecer, quiero a mi hija de vuelta”, concluyó el hombre. (Télam)