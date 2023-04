El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y su par del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, encabezaron hoy el evento "Ciencia e industria: el potencial de la vinculación tecnológica y la innovación" que se realizó en el Parque Industrial de la localidad bonaerense de Pilar, cuyo objetivo fue "potenciar los vínculos ya existentes entre el Conicet y las empresas radicadas allí, para mejorar la capacidad tecnológica y competitiva de pymes, cooperativas y grandes empresas", se informó oficialmente.

Durante el evento, Filmus subrayó lo primordial de "articular la investigación básica con la aplicada, y lo público con lo privado. Argentina tiene históricamente una gran investigación básica, la cuestión es cómo transformarlo en la resolución de los problemas de la gente, y del modelo productivo", se informó a través de un comunicado.

En la misma línea agregó: "Tenemos que desarrollar estrategias que sean originales y se repliquen en cada territorio y a los problemas concretos de cada lugar. No hubieran existido los barbijos si no hubiera habido antes una investigación en nanotecnología o el caso de los kits de detección si no existiera previamente el desarrollo de la biotecnología en Argentina".

Además, destacó que "somos el único país de Sudamérica que estamos terminando la fase 2/3 de la vacuna contra el Covid-19, que servirá de base para desarrollar otras vacunas", a la vez que subrayó la calidad de los investigadores que continúan cosechando premios internacionalmente.

MIRÁ TAMBIÉN Condenan a un hombre a seis años años de prisión por abusar de sus tres hijas en Corrientes

Por su parte, De Pedro remarcó la importancia de potenciar "la sinergia Estado-inversión privada" y señaló: "quiero convocarlos a que participen, más aún en esta coyuntura que no es fácil, porque se está discutiendo otra vez un Modelo de Desarrollo Nacional que puede perjudicar o que puede potenciar la matriz productiva Argentina".

Durante el recorrido, las autoridades visitaron la empresa farmacéutica Gador S.A, que mantiene una vinculación con varios institutos del Conicet.

Además, se realizó un conversatorio entre grupos de investigación y empresas sobre casos de éxito de articulación y transferencia tecnológica como el de Saporiti y el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA) que, a través de un convenio, se encuentra desarrollando actividades para la obtención de Fructo-oligosacáridos (FOS) no purificados y purificados utilizando la técnica de síntesis enzimática de la sacarosa como materia prima.

Del evento también participó el subsecretario de Coordinación Institucional de la cartera de ciencia, Pablo Nuñez, quien agradeció a Filmus, De Pedro y al Intendente del Municipio, Federico Achával "por darle jerarquía a una actividad que es un desafío para nosotros".

MIRÁ TAMBIÉN Incendio en el depósito en el que funcionaba Iron Mountain y se produjo la tragedia en 2014

Además, el subsecretario afirmó que el objetivo del encuentro "es poner en valor este parque industrial que es uno de los más importantes del país con más de 200 empresas, donde 20 de esas empresas tienen hoy alguna articulación con el Conicet y eso es significativo para el sector".

En el Parque Industrial, que cuenta con un ingreso diario de 22.000 personas, se encuentran radicadas algunas empresas con proyectos de vinculación tecnológica con el Conicet, como Gador, Saporiti, Sanofi y Laboratorios Casasco, se añadió. (Télam)