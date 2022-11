La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio a conocer los insólitos argumentos de conductores sin cinturón, con vehículos sin patente y transporte pesado por carriles indebidos que circulaban por Acceso Norte. Por medio de un video, mostraron cómo se desplegó el operativo que busca dar con aquellos que no cumplen con las leyes de tránsito. En uno de los casos se ve cómo los agentes motorizados detectaron al conductor de una grúa que se trasladaba utilizando el celular, sin el cinturón de seguridad puesto ni él, ni su acompañante y con la patente adulterada. Ante la pregunta sobre que le había pasado a la patente, el infractor dijo "no sé". Otro ejemplo fue el de un conductor que no tenía la patente trasera

"Lo que pasa es que va ahí atrás con unos plastiquitos y nos los consigo", aseguró. A su vez, el tercer y cuarto caso que difundieron son por reordenamiento vehicular

Se obligó a dos colectivos de transporte público a que dejen el carril rápido y tomen el correspondiente. Para finalizar, detuvieron y le impusieron una infracción a un conductor de un vehículo de gran porte que circulaba por el carril rápido y por no tener visible la patente trasera y en un lugar incorrecto en la parte delantera.