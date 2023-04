El gobierno del Chubut señaló a la "flota pesquera" como la responsable de los cajones plásticos, baldes, retazos de redes y otros desechos que se encuentran en las playas de Península Valdés, sobre el extremo noreste de esta provincia.

"La mayor parte de los residuos que se encuentran son de la flota pesquera nacional, por lo que se exigirá al Consejo Federal Pesquero (CFP) la aplicación de las 'Buenas prácticas pesqueras', con el fin de obtener soluciones concretas a la problemática en las playas y áreas protegidas", sostiene el comunicado oficial difundido hoy.

El gobierno chubutense se valió de un informe que realizaron las empresas pesqueras locales, que "señalan que los residuos que se registran en la jurisdicción costera son insumos de la pesca nacional, porque aparecen a más de 3° de latitud sur".

La problemática será llevada a la próxima reunión del CFP que se realizará el próximo mes donde "por expresas directivas del gobernador Mariano Arcioni los representantes de la provincia reclamarán la aplicación de los manuales de buenas prácticas pesqueras".

Además, el gobierno del Chubut anunció que creará la figura del "Responsable Ambiental por embarcación" y la declaración jurada de los elementos que transporta cada barco e invitará a que el Consejo Federal Pesquero adhiera a estas iniciativas.

En Chubut existe desde 2021 la "Mesa Técnica Provincial de Residuos Pesqueros", que está integrada por los ministerios de Ambiente, de Turismo y la Secretaría de Pesca, responsables de "monitorear, planificar y ejecutar soluciones concretas a la problemática de los residuos pesqueros en las playas y Áreas Protegidas chubutenses".

La Mesa Técnica cuenta con la participación de fundaciones y universidades, y el acompañamiento de organismos nacionales y empresas privadas del sector pesquero.

Desde el área de ambiente provincial se aseguró que "las limpiezas se realizan de manera periódica en zonas sin animales para evitar conflictos futuros y en los sectores con fauna se respeta el calendario para luego poder intervenir sin afectar a los animales".

En tal sentido, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas del Chubut, Nadia Bravo, reconoció que "la tarea de limpieza no es tan sencilla como parece porque no puede haber mucha gente en la costa y hay que montar toda una logística, llevar agua, alimentos y elementos de seguridad ya que en general son lugares donde no hay comunicación ni servicios".

Además, hay que disponer de vehículos doble tracción para llegar, acopiar el material y después replegarse, lo cual "es complejo porque hay que hacerlo en algunos casos con embarcaciones hasta llegar a un punto fijo de extracción", indicó Bravo.

"Pero ahí no termina el proceso, ya que todo se debe trasladar a una planta de reciclaje, fundación u organización que esté homologada y que presente algún proyecto para implementar y llevar adelante el reciclaje de lo recolectado”, describió la funcionaria.

Chubut le exige a las compañías que los cajones plásticos utilizados por la flota pesquera local estén rotulados con el nombre comercial de la empresa armadora, pero la iniciativa se transformó en una legislación de imposible cumplimiento porque las firmas no se hicieron cargo de la responsabilidad de las embarcaciones. (Télam)