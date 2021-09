El Ministerio de Salud de Río Negro reportó hoy 1.096 casos de coronavirus en la provincia, cifra que representa una disminución del 19% en comparación a la semana anterior.

"En el total de la provincia tenemos una disminución del 19% con 1.347 pacientes que teníamos hace una semana atrás comparado con los 1.096 que tenemos actualmente", indicó la secretaria de Políticas Públicas de Salud provincial, Mercedes Iberó.

En la última jornada se reportaron 49 casos nuevos y se dieron 125 altas, con un total de 95.970 personas recuperadas, según detalla el último parte sanitario rionegrino.

Sobre la diferencia de casos con respecto a la semana pasada, Iberó detalló que "en el Alto Valle Este bajó un 14 %, dado que de 377 pasamos a 324; mientras que en el Alto Valle Oeste, bajamos un 33%, porque teníamos 444 contagiados y ahora hubo 298".

"En el Valle Medio teníamos 39 y ahora hay 20, bajamos un 59%, en la zona Atlántica pasamos de 74 a 75 pacientes contagiados, esta prácticamente igual", precisó Iberó.

"En la zona Andina bajamos un 8%, de 386 activos tenemos ahora 356 y en la Línea Sur es donde levemente aumentamos de 17 a 23 contagiados con un 35% más", puntualizó.

Con respecto a la ocupación de camas de terapia intensiva (UTI), Iberó explicó que hay un 75% de ocupación y un total de 50 camas libres en toda la provincia.

"De ese total el 70% son pacientes no Covid, el resto son pacientes con otras patologías", precisó.

"Esta disminución tan grande de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva es exclusivamente por la vacunación", remarcó la referente de Salud provincial.

Por otra parte, la médica informó que aún no se han reportado casos de la variante Delta en la provincia pero remarcó que, cuanto más se pueda avanzar con la campaña de vacunación "más protegidos vamos a estar por si llegase esa variante a la provincia".

Río Negro recibió hasta el momento un total de 851.348 dosis de vacunas y ya se aplicaron el 98% entre primera y segunda dosis.

"Aplicamos como primera dosis 492.614, y como segunda 341.200", detalló la médica.

A partir de esta semana, la provincia abrió la convocatoria para aplicar vacunas a menores de 12 a 17 años sin factores de riesgo, "hasta ayer ya se habían anotado 25.500", indicó Iberó.

"Sigue habiendo un gran porcentaje de personas que aun no se han vacunado, advirtió la médica "a pesar que no es una vacuna obligatoria, no esta en el calendario, debemos seguir vacunándonos", completó.

(Télam)