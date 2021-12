El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, señaló esta mañana que "los casos de coronavirus comenzaron a subir a un ritmo acelerado" y detalló que en las últimas dos semanas pasaron de un promedio diario de 486 a 880, por lo que convocó a la población a vacunarse y a testearse "para cortar la transmisión".

"Los casos comenzaron a subir a un ritmo acelerado, hace dos semanas el promedio estaba en 486, hoy está en 880, y en los últimos días tuvimos picos por arriba de 1.500 casos; eso nos da una contagiosidad de 1,2, que es alta; por eso tenemos que trabajar para volver a bajarlo", dijo Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa en el nuevo centro de testeo de Costa Salguero.

El jefe de Gobierno señaló que, no obstante, "esta crecida de casos nos agarra más preparados. Sabemos que si planificamos podemos anticiparnos al aumento de casos, que profundizando la vacunación con rigurosidad tenemos a más personas protegidas y que si actuamos con responsabilidad, si nos comprometemos con los cuidados y trabajamos juntos cuidando del otro, podemos sostener nuestras libertades individuales".

Asimismo, recordó que más del 91% de la población porteña tiene al menos una dosis, el 85% tiene dos dosis y el 16% ya se aplicó el refuerzo, y señaló que "es muy importante aplicar esta dosis de refuerzo" que en la Ciudad se da al quinto mes después de la segunda.

Durante la conferencia, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reiteró que "los datos de la Ciudad y del país están mostrando que la curva esta evolucionando con un R arriba de 1 o sea que estamos en una tercera ola".

"Este inicio tiene que ver con la variante Delta, pero sobre esta hay algunas evidencias preliminares de que la Ómicron ha comenzado a circular de modo que seguramente tendremos una superposición epidemiológica que irá evolucionando semana a semana", sostuvo.

A la fecha, Quirós indicó que "tenemos la variante Delta como predominante", pero señaló que "en los últimos días hay datos preliminares de que Ómicron ya es parte de los contagios aunque no se puede confirmar hasta que no tengamos los datos de secuenciación, que será en los próximos días".

Consultado sobre el pase sanitario, dijo que "lo que busca en todo el mundo es acercar a aquellas personas que están dubitativas sobre si vacunarse o no, o si completar el esquema, porque el pase sanitario no va a hacer vacunar a los que no quieren".

"Cuando uno ve los datos de la Ciudad no tenemos muchas personas en esa situación o son extremadamente pocas, de modo que esto podría tener alguna utilidad en otras regiones pero aquí no lo vemos muy necesario", reafirmó.

También recordó la importancia del uso de barbijo siempre en interiores y en el exterior "salvo cuando circulamos de forma aislada o con las personas que vivimos".

Frente a la suba de casos, el Gobierno porteño incorporó dos centros de testeo masivo -uno en Costa Salguero Vehicular y otro de acceso peatonal en La Rural por la calle Sarmiento - que se suman a La Rural Vehicular, La Rural Peatonal, Parque los Andes, Parque Chacabuco y Villa Devoto.

En todos estos centros hay que pedir turno previo en la página del Gobierno de la Ciudad y se encuentran especialmente destinados a personas que no presentan síntomas compatibles con la enfermedad pero necesitan realizarse el test de manera preventiva (contactos estrechos).

En estos casos también pueden asistir a cualquiera de los 23 dispositivos DetectAR sin necesidad de solicitar un turno previo.

En tanto que las personas que presentan síntomas compatibles con la Covid-19 -fiebre, tos, dolor de garganta- deben dirigirse de manera inmediata a la Unidad Febril de Urgencia más cercana a su domicilio que funcionan en los hospitales.

Además se anunció que se volverán a poner en funcionamiento las Unidades de Testeo Móvil que van por los barrios. (Télam)