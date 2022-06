Los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) mantendrán hasta el mediodía la toma del edificio, ubicado en el barrio porteño de Monserrat, a la espera que a la hora de la asamblea la rectora haya firmado una resolución para desvincular a un docente que amenazó a un alumno y a un no docente condenado por abuso, informaron hoy integrantes del centro de estudiantes.

"La toma es la última medida que puede tomar el estudiantado, pero es una situación de urgencia por eso lo ameritaba", indicó Antonio (17), referente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires.

En diálogo con radio la Red, aseguró que a las 12 habrá una asamblea en el colegio para decidir si se levanta la toma o no, "volver a discutirla y ver si damos curso de ingreso".

"No es una medida para no tener clases o no venir al colegio, entendemos que es importantísimo que los chicos puedan venir a rendir examen", detalló.

MIRÁ TAMBIÉN Arcioni realizó la denuncia penal por la intoxicación con monóxido en una escuela de Chubut

Victoria Liascovich, presidenta del centro de estudiantes, confirmó a Télam que ayer por la noche tuvieron una reunión en la cual la rectora Valeria Bergman, no se presentó y se espera que hoy al mediodía firme una resolución para que ambos implicados sean destituidos de sus cargos.

"Hay un tema sensible, tenemos un no docente que tiene una condena por abuso sexual a una menor de edad, es decir, una persona que tiene contacto todos los días con los estudiantes en el campo de deportes, por eso hay que entender la gravedad del hecho", explicó Antonio.

Y agregó: "Por otro lado tenemos un docente con un sumario abierto por violentar a un estudiante por el cual tuvo una suspensión y por eso reclamamos que no tenga más contacto con nosotros".

Para el joven, la rectora no se presentó a la reunión porque expresó su disconformidad con la medida, pero "una situación así no puede pasar por encima de las autoridades y que seamos los estudiantes quien tengamos que notificar esto", por eso reclaman que sean desplazados y que se hagan chequeos anuales de la situación de las condenas judiciales de cada trabajador del colegio.

MIRÁ TAMBIÉN Emiten un alerta amarilla por nevadas persistentes para la provincia de Neuquén

(Télam)