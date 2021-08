Los vacunatorios de la Ciudad y provincia de Buenos Aires quedaron copados hoy por miles de adolescentes que, tras un año y medio de vivir aislados, pudieron recibir su vacuna contra el coronavirus en el primer día del plan de inmunización para chicos con factores de riesgo.

En el Centro de vacunación "Parque de la cervecería", del partido bonaerense de Quilmes, se vacunan alrededor de mil personas por día, pero hoy esos turnos, unos 1.200, fueron niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades que los obligaron a extremar, a ellos y sus familias, los cuidados en medio de la pandemia.

"Desde el momento en que se abrió la inscripción hubo un montón de menores inscriptos y por eso es que tenemos tantos turnos", dijo Santiago Monsulo, coordinador del vacunatorio, y contó que para las 10 de la mañana ya habían vacunado a 130 personas, en una posta donde desde el inicio de la campaña se vacunaron alrededor de 60 mil personas.

Todos los jóvenes que se acercaron al centro de vacunación, ubicado en el sur del conurbano bonaerense, fueron inmunizados con la vacuna de Moderna.

Martina, de 17 años, llegó junto a su madre, Roxana. La joven tuvo Covid-19 a principio de este año y contó que "por suerte" no tuvo que estar internada aunque sí tuvieron que permanecer "guardados".

Sobre su vacunación, explicó: "Yo vine porque estoy amamantando y sobre todo por mi bebé. Esto es esperanzador porque dicen que la variante Delta es compleja".

Camilo sufre asma, Julieta tiene síndrome de Down, a Mirta una "discapacidad amplia" le provoca problemas digestivos, neurológicos e hipoacusia. Los tres fueron vacunados hoy en la posta de San Lorenzo, ubicada en la sede de la antigua cancha del Club, en el barrio porteño de Boedo. Allí fueron recibidos con globos y banderines.

Camilo de 13 años y su padre, Rolando, de 50, llegaron desde el barrio de Mataderos.

"A partir de ahora creo que se va a recuperar mucho más la normalidad. Estamos felices y muy contentos con el trato, todo estuvo muy organizado", dijo el padre de Camilo, quien hoy fue inmunizado con Moderna.

Sin embargo, señaló que la vacuna "no es liberadora" porque Camilo "tiene un problema de base serio, un asma bastante severo y hemos estado bastante preocupados todo el año pasado".

"Este año tomamos la decisión de que vuelva a las clases presenciales, pero con mucho cuidado y con mucho miedo", expresó.

Julieta, de 16 años, tiene síndrome de Down y estaba esperando "con muchas ansias" esta vacuna, por lo que se mostraba feliz al dar su testimonio a los medios que esperaban fuera de la posta.

"Hoy estaba muy ansiosa; estamos felices de que por fin llegó", dijo Adriana, su madre, y agregó: "Atravesar la pandemia fue difícil, pero lo superó, se la re bancó, la verdad que es todo terreno".

Mirta, de 16 años, fue a vacunarse acompañada por su padre. La pandemia la atravesaron "en familia, unidos, luchando, tratando de entretenerla, con mucho Zoom", dijo su padre, de 53 años, y agregó que "la espera de la vacuna fue ansiedad, sobre todo porque si bien (Mirta) tiene discapacidades, es también una nena con mucha actividad y comparte con muchos chicos".

En este sentido, explicó que su hija tiene "una discapacidad muy amplia con problemas digestivos, neurológicos, hipoacusia y motrices". "Esto es un antes y un después", subrayó.

En la provincia de Buenos Aires, un total de 100 mil jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades comenzaron a ser vacunados hoy.

Según fuentes oficiales, recibirán dosis de la vacuna Moderna donada por Estados Unidos en 153 postas dispuestas para la vacunación pediátrica en los 135 municipios bonaerenses.

"Hoy Sara se aplica la primera dosis, en 20 y pico de días la segunda, se le controlarán los anticuerpos y si está todo bien, retomará las clases, ella empezó la secundaria el año pasado y solo fue 3 días", comentó hoy a Télam Jorge Rodríguez Carmona, papá de Sara, de 13, quien hoy se aplicó la dosis de Moderna, en Chivilcoy.

Sara tiene inmunodeficiencia común variable. "Ella en épocas normales hace vida normal pero tiene las defensas bajas y se tiene que cuidar mucho de cualquier virus", comentó Jorge, quien la acompañó hoy al vacunatorio.

Explicó que la joven es "muy sociable y deportista" y que, pese a haberse manejado "impresionante" con la virtualidad, "no ve la hora de retomar colegio y gimnasia deportiva y rítmica, y volver a ir a las casas de sus amigas". "Quiere ver gente fuera de casa básicamente", aseguró.

Jorge precisó que durante este tiempo no solo tuvo que tener muchos cuidados Sara, sino toda la familia. "No podemos traer el virus a casa así que estamos encerrados, me armé oficina en casa y la hermana más grande no estuvo yendo al colegio".

Camila, de 17 años, también fue a vacunarse acompañada por su madre al parque cervecero de Quilmes. En diálogo con Télam, contó que su familia estaba esperando con ansias el día de su vacunación. "Yo soy de riesgo, diabética e hipertensa. El año pasado la pasamos muy mal porque tuvimos Covid. Ahora recibir la vacuna es algo muy bueno para prevenir". Además, resaltó que le "encantó" la organización y la amabilidad del parque cervecero.

"Este año a mí me agarró Covid y tenía mucho miedo por él", dice la mamá de Cristian, 15 años, mientras señala a su hijo. Juntos esperan su turno en el vacunatorio de Quilmes. Cristian tiene síndrome de Down y según contó la mujer, ahora con la vacuna podrá volver a las clases presenciales.

"Yo creo que con la vacunación vamos estar mucho mejor todos", concluyó. (Télam)