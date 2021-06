Los actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi regresaron en las últimas horas a la Argentina, luego de salvar sus vidas durante el derrumbe del edificio residencial Champlain Towers South, ubicado en Miami Beach, y remarcaron que ahora sienten "un gran alivio".

La pareja, que en su casa ya cumple la cuarentena obligatoria dispuesta para todos los que regresan del exterior en el marco del Covid-19, agradeció a todas las personas que le dieron la mano en un momento tan duro.

MIRÁ TAMBIÉN Kulfas defiende el proyecto sobre cannabis medicinal en el Senado

"Ya estamos en casa y es un gran alivio (...) Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra", escribió Vázquez en las redes sociales.

"Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra".

Asimismo, agregó: "Una vez más me toca pasarla con mi compañera @gimeaccardi una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. GRACIAS. Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante".

MIRÁ TAMBIÉN Especialistas recomiendan retrasar el ingreso de la variante Delta para prevenir una nueva ola

Asimismo, el actor añadió: "Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar (...) Gracias por el cariño y la preocupación". Los actores quisieron regresar de inmediato a la Argentina luego del derrumbe y finalmente pudieron hacerlo en las últimas horas.

Debido a las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus, se reprogramaron todos los vuelos, pero Nico y Gimena pudieron regresar gracias a que el hermano del empresario y productor Adrián Suar es amigo del actor e intercedió por un empresario cercano que puso a disposición su avión privado para que ellos volvieran al país.

Vanesa Bafaro, jefa de Prensa del 13 y amiga de la pareja, contó que la ayuda del Cónsul argentino en Miami fue esencial para que ellos pudieran salir de los Estados Unidos con todos los papeles en regla, ya que los documentos y pasaportes habían quedado sepultados por los escombros. Soc/OM NA