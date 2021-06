El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que seguirá y analizará los efectos del fallo de la Suprema Corte de Justicia que despenalizó el uso recreativo de la marihuana, y que podría actuar si resultara perjudicial para la sociedad a través de una consulta popular como forma de "democracia participativa".

"Si vemos que en vez de ayudar perjudica, plantearíamos nosotros un cambio, enviaría, de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley", dijo el mandatario en su habitual conferencia matinal, consignó la agencia AFP.

López Obrador no detalló los alcances precisos de la eventual iniciativa presidencial.

“Soy partidario de la democracia representativa y participativa”, afirmó y se mostró a favor de organizar “bien los debates, escuchando todos los puntos de vista de especialistas, de ciudadanos, de jóvenes, de todos” para aplicar una consulta, indicó la agencia de noticias rusa Sputnik.

López Obrador dijo que convocaría a una consulta popular porque "así se decide, eso es mandar obedeciendo; no porque ya nos eligieron con la democracia representativa, ya nosotros podemos decidirlo todo, no".

El máximo tribunal despenalizó ayer el uso recreativo del cannabis para adultos, al declarar inconstitucionales artículos de la ley de salud que lo prohibían lo prohibía desde hace 101 años alegando la defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El fallo implica que quienes quieran usar marihuana con fines recreativos y sin propósitos comerciales pueden solicitar un permiso al regulador sanitario mexicano Cofepris, y que este no se los puede negar.

La decisión de la Corte surgió de un amparo judicial en 2015, otorgado a un club de uso de cannabis que argumentó el "derecho al desarrollo libre de la personalidad" de personas adultas, a cultivar para su autoconsumo, sin fines de lucro.

El presidente explicó que el proceso para la despenalización del cannabis ya estaba en marcha cuando asumió el gobierno y aunque el tema fue debatido en su gabinete no se alcanzaron consensos, por lo que decidieron no intervenir y que lo resuelva la Suprema Corte.

Sobre las diferencias en el Gabinete de Seguridad federal, subrayó que "el pueblo siempre tiene que tener las riendas del poder en sus manos y para eso es la democracia participativa".

"Desde luego que vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial", afirmó.

El mandatario estimó en que "en poco tiempo" se podrán tener resultados que permitan evaluar la conveniencia de la despenalización.

Sin embargo, insistió en que si el fallo de la Suprema Corte "no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción" ni "para detener la violencia, entonces actuaríamos".

López Obrador se opone también a que la sentencia sirva para impulsar el negocio de la marihuana recreativa.

"Hay muchos que están pensando en el negocio, que con esto se van a obtener impuestos y que se va a favorecer la hacienda pública. Eso hasta me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo, no se puede, no se debe. Es inmoral traficar con la vida de los seres humanos", manifestó.

Impulsores de la despenalización, como el Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), consideran que las recientes medidas perfilan a México como el mayor mercado del mundo, por encima de Estados Unidos y Canadá. (Télam)