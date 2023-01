Un grupo de investigadores estadounidense descubrió que los lobos de una isla de Alaska comenzaron a cazar y comer nutrias marinas, tras haber llevado al límite a la población de su principal presa, los ciervos, se informó hoy.

La investigación fue realizada por científicos de la Universidad del Estado de Oregón y del departamento de Caza y Pesca de Alaska, quienes se sorprendieron al descubrir que las nutrias marinas se convertían en la principal fuente de alimento de un predador terrestre.

Según la investigación, los lobos de una isla en Alaska decidieron cambiar su régimen nutricional tras llevar al límite de la desaparición a una población de ciervos, según un artículo publicado esta semana en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Este fenómeno fue documentado por el equipo de investigación en todo el archipiélago Alexander, el grupo insular del sureste de Alaska en el que se sitúa la isla Pleasant, un trabajo que ahora se amplía hacia el Parque Nacional y Reserva Katmai, que se encuentra en el suroeste de Alaska.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores hicieron un seguimiento de algunos lobos y analizaron sus excrementos a lo largo de cinco años: descubrieron que en 2015 los ciervos eran el alimento preferido de los lobos, mientras que en 2017 observaron que estos consumieron primordialmente nutrias marinas, precisó la agencia de noticias científicas SINC.

"Las nutrias marinas son un conocido depredador de ecosistemas cercanos a la costa y el lobo figura entre los superdepredadores más famosos en los sistemas terrestres", afirmó Taal Levi, profesor asociado en la Universidad de Oregon.

Según la investigación, durante el siglo XIX y parte del XX, las poblaciones de nutrias marinas de esta región fueron eliminadas por la caza descontrolada que estimulaba el comercio de pieles.

En las últimas décadas, particularmente tras la reintroducción y protección legal de las nutrias marinas, las poblaciones de ambas especies se recuperaron y volvieron a coexistir, brindando nuevas oportunidades para las interacciones depredador-presa.

En la investigación se evidenció que los lobos cazaban a las nutrias marinas cuando estas se encontraban en aguas poco profundas o descansando muy cerca de la costa, expuestas por la marea baja.

La bióloga Gretchen Roffler sostiene que hasta el momento en que la dieta de los lobos cambió drásticamente, estos comían “de vez en cuando” alguna nutria que había aparecido muerta en la playa.

"El hecho de que los lobos hayan empezado a perseguir a sus presas marinas indica que esto que aprendieron tan rápidamente se convirtió en un patrón de comportamiento generalizado en toda la manada", remarcó la investigadora. (Télam)