Alberto, el padre del adolescente atropellado en el barrio porteño de Puerto Madero, acusó hoy a la escuela por organizar una salida con 47 alumnos y cuatro docentes y reclamó justicia por la muerte de su hijo.

"Lo mandé a una excursión y no lo tengo más", dijo el padre de Thiago, el adolescente de 14 años que fue atropellado este miércoles por una camioneta conducida por un joven de 20 cuando se encontraba en una excursión a la que había ido con una escuela de San Francisco Solano del partido bonaerense de Quilmes.

"A mi hijo no me lo traen más, se murió, pero el colegio no me avisó lo que había pasado, me hicieron ir a la comisaría de Puerto Madero y los maestros no nos dijeron qué había pasado. Nos lo contó el jefe de la Policía con ellos atrás y nadie se nos acercó a darnos las condolencias. Los compañeros de mi hijo vieron todo.

Muchos vomitaron y se descompensaron. Y así los dejaron después en el colegio. Nunca los contuvieron", comentó el padre, que junto a la madre del adolescente fallecido hablaron con los medios en la puerta de su casa. "Que quede claro que mi hijo no se separó del grupo. Mi hijo no se revelaba, no hacía nada. El tipo que pasó lo levantó en el aire. Todavía no me entregaron el cuerpo y no tengo cómo velarlo.

Mi único hijo. 14 años. ¿Ahora qué hago yo cuando salga libre? Lo único que me dicen que es que mi hijo se apartó del grupo. Que fue mala suerte. Pasó un tipo a 200 kilómetros por hora con una camioneta, pasó más rápido. Yo quiero justicia", reclamó Alberto. En tanto, la madre agregó: "Mi hijo no correría hacia la calle porque sí. Un compañero de él que vino ayer conmigo a llorar, me dijo ´su hijo es un niño de 10´. Se fue sanito y entero. Yo no le echo la culpa a la directora del colegio.

Para mí los culpables son los maestros y la preceptora. No estaban atentos. Pasó la preceptora con un grupo para ir al baño. Mi hijo y otros chicos cruzaban la calle para ir al baño. ¿Por qué ella como preceptora no dijo ´¿Quién quiere ir al baño?´" No estaban atentos los profesores". Al ser consultado sobre las responsabilidades en el hecho, el padre del menor dijo: "Los chicos están todos traumados porque presenciaron lo que le pasó y así los dejaron en la escuela. Los chicos están mal, no hubo una contención por parte de la escuela.

Yo quiero justicia, mi hijo se murió, no va a volver. No puede ser que los chicos vayan a una excursión con pocos maestros. La semana pasada mi hija, que está en sexto, fue a una excursión a una universidad en colectivo, ella misma sacó boleto. Tiene que haber Justicia. Lo mandé a una excursión y no lo tengo más".

El trágico hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 14, cuando Thiago y otros amigos cruzaban la calle para ir al baño luego de no poder ingresar a la Reserva Ecológica porque estaba cerrada. Según fuentes policiales, cuando el menor cruzó la calle detrás de unos compañeros fue atropellado por un joven de 20 años que conducía una camioneta Volkswagen Amarok. GO/KDV NA