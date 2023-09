La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó hoy en el hospital Garrahan una resolución por la cual se hace efectivo el acceso de licenciados y licenciadas de Enfermería a distintas especialidades en la atención del paciente pediátrico, se informó oficialmente.

La medida, que en el Hospital alcanza inicialmente al 55 por ciento de las y los profesionales de enfermería, implica un significativo incremento salarial a través del "adicional por especialidad”, según informó un comunicado de la cartera de Salud.

"Se trata de una medida histórica que hace efectivo el acceso a la especialidad de quienes ejercen una tarea fundamental para el sistema de salud como es la atención y cuidado de pacientes. Se podrá acceder a través de un examen o de la acreditación de competencias. En el Garrahan, el reconocimiento implica un significativo incremento salarial para quienes certifiquen la especialidad", agregó la información oficial.

El acto de firma, que se celebró ante un auditorio repleto, estuvo encabezado además por la presidenta del Consejo de Administración del Hospital, Gabriela Bauer, la directora médica ejecutiva, Patricia García Arrigoni y la directora de Enfermería del Garrahan, Alejandra Martínez.

"Acá se firma la resolución ministerial, se planta esta bandera, pero hay que seguir para que llegue a cada rincón del país", destacó Vizzotti, quien celebró que "todos los eslabones de la cadena, para que pasen estas cosas, tengamos la misma mirada de lo que significa el Estado, de lo que significa el equipo de salud, esa mirada comunitaria que jerarquiza e incluye a todas las profesiones".

La ministra añadió que "esto implicó la decisión política de un Ministerio de Salud presente y activo que creó una Dirección de Enfermería que origina que haya personas pensando cómo generar estrategias".

En esa línea, agregó que "necesitamos unirnos para sostener este Estado presente que toma decisiones, que prioriza la salud, los equipos de salud, la articulación, que escucha, gestiona y genera estas acciones concretas para mejorar la calidad de laburo de los trabajadores y las trabajadoras".

“Hoy es un día de mucha alegría. Recuerdo que cuando empecé a trabajar como pediatra, la primera que me recibió en el consultorio fue la enfermera Clara, que se jubiló sin ser especialista habiendo ejercido la especialidad. Como ella, hay varios profesionales que no la tenían. Pero a partir de hoy esto es un derecho conquistado por ustedes, acompañado, entendido y pedido por los gremios, que trabajamos mucho desde el Consejo, y que sin la voluntad política del Ministerio no hubiera sido posible”, aseguró por su parte Bauer.

Desde su puesta en marcha, el Hospital contó con una mayoría de auxiliares y enfermeros y enfermeras profesionales, y un número menor de licenciados y licenciadas.

Sin embargo, la incorporación de enfermería a la carrera hospitalaria, en 2006, impactó positivamente en la cantidad de licenciados que hoy representan el 65 por ciento de la dotación de enfermeros y enfermeras del Garrahan. El 55 por ciento de ellos está en condiciones de acreditar la especialidad, destacó el comunicado de Salud.

“Hoy celebramos esta nueva etapa, tan esperada y buscada durante muchos años por nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Desde residentes sabemos que para atender al paciente se genera un equipo de salud para darle lo mejor y dentro de ese equipo una dupla inseparable es enfermerx-médicx. Este reconocimiento tan fundamental no es más que un acto de justicia para todos los profesionales”, sostuvo la directora médica García Arrigoni, según el texto oficial.

“La enfermería fue evolucionando y ganando distintos reconocimientos, el hospital en este sentido acompañó esos momentos y la especialización es un paso superlativo y muy significativo en ese crecimiento”, dijo a su vez Martínez, quien calificó de “histórica" la medida anunciada por la ministra.

“El fortalecimiento de los perfiles profesionales es de suma importancia para garantizar cuidados seguros en un hospital de alta complejidad y de excelencia. Representa un estímulo y un compromiso con la capacitación continua”, destacó la directora de Enfermería.

Del acto participaron también directores de hospitales nacionales, el secretario de Calidad en Salud, Alejandro Collia; el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Claudio Ortiz; y la directora de Enfermería del Ministerio de Salud, María Gómez Marquisio.

Desde la aprobación del listado de especialidades reconocidas por el Ministerio, solo se han entregado certificados de especialista a licenciadas y licenciados en enfermería a aquellos que han acreditado poseer certificado de residencia completa, por lo que, esta nueva normativa hace operativo el derecho a obtener la certificación de especialista por evaluación de comisiones especiales, en el entendimiento de que la formación debe ser continua y de calidad.

La resolución firmada hoy por Vizzotti instruye a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras a convocar la constitución de comisiones especiales de evaluación, a fin de realizar el llamado a examen para licenciados y licenciadas en enfermería en la especialidad de Enfermería en la Atención del Paciente Crítico: Neonatal, Pediátrico y Adulto –en cada uno de sus perfiles– y la especialidad de Enfermería en Salud Materno infantil y del adolescente.

La Ley 24.004 y su Decreto Reglamentario 2497/93 establecieron las condiciones para el ejercicio profesional de la enfermería en el ámbito nacional, determinando que el control del ejercicio de la profesión y el gobierno de la matrícula respectiva será realizado en el ámbito del Ministerio de Salud.

En 2011, se aprobó por resolución 199/11 el listado de las Especialidades de Enfermería antes citadas. (Télam)