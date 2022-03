El Gobierno porteño levantó hoy la clausura que estaba vigente desde la semana pasada en el Mercado de Economía Solidaria Bonpland, situado en el barrio de Palermo, donde funcionan ocho cooperativas que venden alimentos y productos textiles desde hace 15 años.

Fuentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) confirmaron a Télam que la medida del cierre, impuesta el martes 22 en el local de Bonpland 1660, quedó sin efecto tras la inspección en el lugar de un controlador del faltas.

En aquel momento, se explicó que la orden oficial respondió a que no se permitió realizar la tarea de inspección, por lo cual se procedió a la "clausura por obstrucción de procedimiento con intervención policial no pudiendo constatar la autenticidad, procedencia y vencimiento de los productos comercializados" y no por falta de habilitación del espacio.

La medida, en tanto, generó el reclamo de los trabajadores del Mercado que denunciaron que la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representó una "clausura autoritaria" y señalaron que "no medió presentación alguna por parte de los funcionarios del área de la Agencia Gubernamental de Control, no hubo identificación, no presentaron sus credenciales".

En diálogo con Télam, Gabriela, una empleada del Mercado, señaló que ese día, ella y sus compañeros estaban trabajando “cuando llegó una inspección que pidió una habilitación que se está solicitando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace 12 años”.

En este sentido, los trabajadores destacaron que la habilitación del Mercado “debe realizarse por parte de la Dirección de Desarrollo Gastronómico, y al no realizarse las obras necesarias para su habilitación, el mismo Gobierno que es responsable de estas obras, es el que utiliza este argumento para llevar adelante la clausura”.

En el Mercado funcionan puestos de ocho cooperativas productoras de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país desde noviembre de 2007 con el propósito de dar visibilidad a las producciones de la Economía Solidaria y de la Agricultura Familiar.

“Consideramos al Mercado como la herramienta de trabajo autogestionado de las organizaciones, para dar visibilidad a las producciones locales y nacionales”, indicaron. (Télam)