La diputada santafesina Natalia Armas Belavi, que la semana pasada participó de una sesión de la Legislatura de esa provincia mientras manejaba su automóvil, recibió hoy como sanción la suspensión de manera preventiva de la licencia de conducir por su "conducta temeraria". La medida fue confirmada por el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, Osvaldo Aymo. "Pedimos la suspensión preventiva porque creemos que la diputada incurrió en una conducta temeraria", explicó Aymo en declaraciones a Radio LT8. En ese sentido, explicó que esa repartición pidió al centro emisor de licencias de conducir de la capital santafesina que suspendiera el permiso, mientras se espera que su conducta sea juzgada por un Tribunal de Faltas. Para terminar el funcionario precisó que el tránsito es "complejo, dinámico y riesgoso", y que cualquier distracción puede provocar un accidente

En ese marco, recalcó que el uso del teléfono celular es altamente peligroso porque en un segundo puede distraer a quien está manejando. En su descargo, la legisladora que forma parte del bloque "Somos Vida y Familia", que preside Amalia Granata, argumentó que tuvo que llevar a su hijo al médico y al momento de aparecer en cámara estaba estacionando el auto

Por su parte la organización Compromiso Vial pidió una sanción en un comunicado que publicó en Twitter. "Cometí un error. Durante la sesión de ayer, tuve que salir de urgencia a llevar a mi hijo menor al médico. Cuando había que votar, mientras procuraba estacionar, tuve que hacerlo

Quise actuar como buena madre y buena legisladora, pero no era el modo ni el momento, y me equivoqué", sostuvo Belavi a manera de disculpas en su cuenta de Twitter. Asimismo, añadió: "Pido sinceras disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos, a la vez que asumo mi responsabilidad. Esta equivocación no opaca ni disminuye nuestra ardua labor legislativa y social. Cada paso nos ayuda a tratar de ser mejores". Durante la sesión en cuestión, se aprobó un proyecto para designar con el nombre de Juan Carlos Cardelli al tramo de la ruta provincial S 22 que une las localidades de General Gelly y Cañada Rica

Cardelli, destacaron los medios locales, fue un diputado provincial por el radicalismo que, en 2003, perdió la vida en un siniestro vial. En el video se puede observar a la diputada manejando su vehículo luego de que el presidente de la Cámara baja provincial, Pablo Farías, le otorgara el uso de la palabra

Con el vehículo en movimiento la legisladora manifestó su voto negativo. GAM NA