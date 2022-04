El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna, remarcó hoy la importancia del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que este año se realiza por primera vez en forma bimodal, ya que "lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede corregir".

En declaraciones desde la Casa Rosada a Canal 13 de Santa Fe, Canal 5 de San Juan y Canal 5 de Rosario, Lavagna destacó que el censo, obligatorio porque está previsto en la Constitución Nacional, "nos va a ayudar a tener la planificación de las políticas públicas necesarias para encontrar las soluciones que necesitamos".

"Lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede corregir. Entonces, tener datos muy concretos de cómo estamos, cuáles son nuestras deficiencias y nuestras virtudes, lo que permite es una planificación mejor, y que esa planificación nos mejore la vida cotidiana a cada uno de nosotros", explicó.

"Si bien tenemos una proyección poblacional, que es de cerca de 46.800.000 personas, no sabemos a ciencia cierta cuántos somos los argentinos, porque esa estimación está hecha en función de las características que teníamos en el Censo 2010", detalló, por lo que "es importante" que el censo "se vaya haciendo cada 10 años"

Por otro lado, dijo que "cualquier argentino está en condiciones de completar el formulario" censal, y que "en algunos lugares hemos puesto, a propuesta de las provincias, algunos puntos digitales para que aquellos que no tengan conectividad en sus hogares, puedan acercarse y completar el Censo".

Lavagna precisó que "el censo tiene dos módulos muy marcados"; el primero se focaliza en la vivienda e "indaga en la calidad de los materiales de construcción, si tienen acceso a servicios públicos, si hay personas con discapacidad", que son datos que "sirven para caracterizar las propiedades y ver indicadores de necesidades básicas o si hay problemas de hacinamiento".

"Y después, el módulo de las personas, con temas de educación, acceso a la salud, jubilación, identidad de género, etnias, la medición de embarazo adolescente, cuestiones que nos permiten caracterizar a la población, para dar información de quiénes somos y cómo estamos, para planificar políticas públicas a largo plazo, en los próximos 10 años", completó.

Sobre la implementación de la modalidad digital subrayó que "es una herramienta nueva", que fue pensada para darle alternativas a la sociedad, para que pueda ejercer su derecho y su obligación cívica de completar el censo", y que además "va a acelerar mucho los plazos del día 18 de mayo, que es el censo tradicional".

El funcionario se mostró sorprendido con la respuesta de los ciudadanos, ya que más de 3,3 millones de personas ya completaron el censo digital, lo que representa 1,2 millones de viviendas; y en Rosario, por ejemplo, ya se censaron en forma digital "más de 45.000 viviendas, lo que representa el 7% de la población total" de esta ciudad del sur de Santa Fe.

"Lo que le solicitamos a la gente que quiera hacer el censo digital, que prefiere esta modalidad a la modalidad presencial, es que no deje para último momento, que lo vaya haciendo con tiempo, porque justamente lo dejamos dos meses abierto para evitar algún tipo de congestionamiento", agregó.

Lavagna indicó que el único lugar habilitado para completar el formulario será el sitio censo.gob.ar y aclaró que "no se mandan mensajes de texto ni mails pidiendo datos, nada por el estilo".

También recordó que "es necesario guardar el código de completamiento, especialmente quienes vayan a un punto digital, porque a los que sí tienen conectividad, les va a llegar el código por correo electrónico".

En esa línea, aclaró que "igualmente" las personas que hayan optado por censarse en forma digital tienen que esperar al censista el próximo 18 de mayo para "validar" la acción o bien para "hacer el censo en forma presencial", y aclaró que los censistas usarán una pechera con el logo del Censo 2022, con un número de teléfono, y un tarjetón con el nombre, el apellido y el número de documento, de modo que "la gente va a poder validar la identidad del censista".

Finalmente, el titular del INDEC anticipó que la misma noche del censo presencial, o al día siguiente, se sabrá "el número agregado de cuántos somos" y a los dos o tres meses "vamos a tener los datos preliminares sobre la cantidad de personas, por sexo, por edad, por lugar donde habitan, más alguna característica general de cómo está la población".

Luego, "a los ocho meses vamos a tener los primeros datos definitivos; y al año y medio vamos a tener la totalidad de los datos, presentados con la máxima apertura censal que podamos". (Télam)