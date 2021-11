(Por Nahir Del Buey).- Personas sordas participarán del proceso electoral 2021 como autoridades de mesa en Chaco por una disposición de la Justicia Federal provincial, que promueve la inclusión de ciudadanos con discapacidades en ese rol electoral.

Como ocurrió en las PASO, personas sordas designadas y capacitadas por la Asociación Civil de Docentes Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (Acdilsa) serán presidentes de mesa en las elecciones generales que se llevarán a cabo este domingo en todo el país, acompañados por Intérpretes en Lengua de Señas Argentina (ILSA).

Armando Miguel Miranda, tiene 35 años, vive en la ciudad de Fontana, ubicada en el sudeste de la provincia del Chaco y es profesor de educación especial con orientación en sordos e hipoacúsicos.

Cuando le llegó el telegrama de notificación del Correo Argentino que lo habían seleccionado como autoridad de mesa en estas elecciones, consultó al número de WhatsApp de la circular y les comunicó su situación y la necesidad de contar con intérpretes.

MIRÁ TAMBIÉN De mulas a un avión Hércules: el despliegue humano y técnico que realizará el Comando Electoral

En este sentido, lo que a Armando lo llevó a considerar la participación fue -dijo a Télam- "dejar asentado una pauta para qué más personas sordas vean que nada es imposible".

"Siempre he sido una persona bastante activa y participativa. No dejó que la discapacidad auditiva me defina", expresó.

Click to enlarge A fallback.

En cuanto al trabajo desarrollado en las PASO, que repetirá este domingo, indicó que "fue una linda experiencia, con aciertos y desaciertos, pero creo que realice un buen trabajo. Inicialmente estuve muy nervioso, pero con el paso de las horas fue más llevadero".

A su vez, Armando remarcó que "los fiscales generales, delegados electorales y el comité sanitario estuvieron predispuestos y de mente abierta".

MIRÁ TAMBIÉN Comenzó en Mar del Plata la obra de dragado del puerto

Con relación a la presencia del ILSA, aseguró que "fue muy importante no solo como puente comunicativo, sino como apoyo emocional durante todo el desarrollo de los comicios".

"Creo que en la mayoría de los casos los votantes no se percataron de mi discapacidad ya que no es algo visible a menos que me encuentre hablando en ILSA con la intérprete en el momento", reveló.

Respecto a la inclusión de personas sordas en los comicios como autoridades de mesa, reconoció que es "un paso bastante grande, pero aún queda mucho por hacer".

Fabricia Lorena Galarza tiene 36 años, vive en Resistencia, la capital chaqueña, y es profesora de educación especial en hipoacúsicos y sordos, maestra referente de ILSA y estimuladora temprana.

En comunicación con Télam, recordó que cuando el Correo Argentino le envió la carta de designación para ser presidenta de mesa electoral "quedó sorprendida".

Así, narró que le avisó al juzgado electoral que era hipoacúsica, por que ellos no lo sabían, y más tarde le avisaron que "iban a conseguir intérpretes en lengua de señas, así que acepté la participación".

"Es difícil comunicarse con los barbijos ya que leo los labios, pero la intérprete Norma Cabrera me acompañó y trabajamos juntas como equipo", rememoró.

Al igual que lo que vivió Armando, Fabricia señaló que su experiencia fue "buena", los integrantes de la mesa se "acoplaron y la ayudaron", y el rol del intérprete fue de "mucha importancia".

Con relación a la reacción de los votantes, detalló que "me recibieron bien pero algunos quedaron sorprendidos".

Norma Cabrera, tiene 43 años, es docente e integra la Acdilsa. Fue la intérprete que acompañó a Fabricia en sus tareas en las PASO y que la acompañará este domingo en las elecciones generales.

"Me llamaron de la junta electoral para que auspicie de intérprete en las capacitaciones, para ver si las personas sordas aceptaban o no trabajar en las elecciones", dijo a Télam.

En este sentido, era la primera vez que se designaban personas sordas entre 30 y 40 años como autoridades de mesa.

Así, resultaron siendo tres personas las que aceptaron, igual número hubo de intérpretes para acompañarlas el día de la elección .

"Pedimos a la junta que las capacitaciones sean de forma presencial (ya se hacían por zoom) porque no tenían ideas de las planillas, de lo que había que completar, y así pudieron tener contacto previo y ver las urnas, la faja, las boletas" enumeró la docente.

Norma hizo alusión de que en la capacitación, las tres personas convocadas "presentaron todos los miedos porque era su primera vez como responsables de la mesa y lo que eso implica".

"Si bien son personas que tienen el hábito de ir a votar esto era algo nuevo para ellos y para nosotros los intérpretes", agregó.

Para Norma las dificultades que tuvieron que sortear eran que las personas hablen de uno a la vez, ya que algunos hacen lectura labial, el tema del uso del barbijo, "había que explicarles a los que integraban la mesa como nos íbamos a manejar, había que hacer las cosas más lento pero enseguida colaboraron con Fabricia en todo lo que hacía falta, y eso daba tranquilidad", indicó.

"Las primeras horas fueron de tensión, me miraba, y yo le decía que esté tranquila y confiada en lo que estudio, ella lo podía hacer. Después le agarró la mano y todo fluyó", resaltó la intérprete en lengua de señas.

En ese sentido, detalló que "los votantes se sorprendían, porque en general el presidente de mesa agarra el documento y dice en voz alta el nombre y apellido de la persona, en este caso Fabricia agarraba el DNI, buscaba en el padrón y yo o el vocal de mesa éramos quien nos encargábamos de eso".

La integrante de Acdilsa señaló que como la figura de los intérpretes no está enmarcada en la junta electoral, los designaron como delegados electorales.

"Yo era la mediadora lingüística, cuando ella no entendía lo que la persona que se acercaba a votar le decía ella me preguntaba, pero prácticamente hizo el trabajo sola", precisó.

Es por ello que Norma aseguró que la experiencia vivida en Chaco "debería replicarse en otras provincias porque son personas que pueden cumplir con esa función , poder ejercer sus derechos tanto de votar como de trabajar y participar de las elecciones". (Télam)