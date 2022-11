Las grúas ya no van a poder llevarse autos si no están obstruyendo el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, según un proyecto que se aprobó hoy en la Legislatura porteña. La iniciativa, que se aprobó con un apoyo general del cuerpo parlamentario con 52 votos a favor y solo dos abstenciones, prohíbe el acarreo de vehículos en una serie de contextos en los que se obstaculice el tráfico. Por consiguiente, las grúas ya no podrán más llevarse autos en los siguientes casos: doble fila (mientras sea transitorio); en depósitos de vehículos (estacionado más de 48 horas); en entradas de locales de espectáculos públicos ni frente a salas velatorias; en situaciones de exceso de tiempo abonado; por no pago del tarifado; por estacionar en una plaza de residentes; por estacionamiento de motocicletas y ciclomotores. Tampoco se podrán acarrear ómnibus, microómnibus, camiones, casas rodantes, acoplados, semiacoplados y maquinaria especial, de acuerdo con el proyecto de ley N° 2749 impulsados por los legisladores Roberto García Moritán y Marina Kienast, de Republicanos Unidos. El diputado de Consenso Federal Eugenio Casielles había presentado con anterioridad en la Legislatura un proyecto de ley en el mismo sentido, por lo que a la hora del debate esa iniciativa fue incorporada. Incluso Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero del cuerpo, le dio la cabecera de la propuesta a Casielles. "Nuestro compromiso es generar políticas que faciliten la vida de los ciudadanos y este proyecto apunta a que el acarreo funcione únicamente en casos particulares, con el objetivo puesto en el orden público. Queremos que la decisión de acarrear un auto sea la excepción, no la norma", resaltó García Moritán. Por su parte, Kienast agregó: "Queremos un sistema que funcione y que beneficie a la gente, no que la perjudique; y la realidad es que hoy el sistema de grúas representa un dolor de cabeza para la mayoría de los ciudadanos, más que una solución". Casielles también se expresó sobre la aprobación de la iniciativa y remarcó: "Nuestro objetivo es que las grúas dejen de levantar autos a la mínima chance que tengan solo para seguir agigantando su negocio". "En este proyecto venimos trabajando desde 2020 para terminar con esta locura de priorizar el financiamiento del Gobierno de la Ciudad por sobre todo lo demás", añadió. "Somos legisladores para mejorar la vida del ciudadano, no para negociar con los amigos del Estado", enfatizó Casielles. GO/SPC/EFR NA