La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, murió a sus 93 años, murió a los 93 años en el Hospital Italiano de La Plata, pero dejó un reservorio de frases históricas por las que será siempre recordada. Polémica como pocas, la histórica luchadora por los derechos humanos expresó su opinión por distintos acontecimientos históricos que van desde la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el fallecimiento del Papa Juan Pablo II y la gestión de Alberto Fernández, de quien se mostró muy crítica. A continuación, algunos de sus dichos más recordados: "Por primera vez le pasaron la boleta a Estados Unidos. Yo estaba con mi hija en Cuba y me alegré mucho cuando escuché la noticia. No voy a ser hipócrita con este tema, no me dolió para nada el atentado" - Caída de las Torres Gemelas en 2001. "Verbitsky es un sirviente de Estados Unidos. Recibe un sueldo de la Fundación Ford y, además de ser judío, es totalmente pronorteamericano" - Cuestionamiento al periodista Horacio Verbitsky. "¡Váyanse de nuestra plaza bolitas hijos de puta! ¡Váyanse bolivianos de mierda!" - En el marco de un veloro en Plaza de Mayo a un miembro de la comunidad boliviana muerto por el gatillo fácil. "Nosotras deseamos que se queme vivo en el infierno. Es un cerdo. Aunque un sacerdote me dijo que el cerdo se come, y este Papa es incomible" - Ante el fallecimiento de Papa Juan Pablo II "Estamos con los compañeros de las FARC, estamos con Chávez, estamos con nuestro presidente Néstor. Uribe es una mierda y un hijo de puta" - Sobre el exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe. "Francisco dijo que a las Madres de Plaza de Mayo les permite todo. La verdad yo estoy recontenta. Así que yo voy a seguir puteando porque parece que Dios me perdona. Le voy a dar con todo" - Sobre el Papa Francisco. "Basta de ser democráticos para ser buenitos. Yo me cago en los buenos, no soy buena". "La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene mucha democracia y mucha tolerancia, porque otro gobierno los hubiera desalojado a palos y a gases como merecían". "Está armando un gobierno paralelo y eso es ser un hijo de mil putas. Alguien tiene que sacarlo ya mismo de la Casa Rosada. No hay otra, tenemos que terminar con esto" - En referencia al vicepresidente Julio César Cobos. "Hable lo menos posible porque cada vez que lo hace es una desilusión" - Mensaje destinado al presidente Alberto Fernández. "Son unos turros, cómplices de la dictadura. Tienen que renunciar y se tienen que ir si no quieren ayudar al pueblo. Hay que arrancarle a esta Corte la decisión que es nuestra, arranquémosela de la mano y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo" - Sobre la Corte Suprema de Justicia. "Sabemos que este Gobierno fascista reprime al pueblo cuando protesta, pero eso no va a detenernos, ni a nosotras ni a todo el pueblo que está luchando para que estos ladrones dejen de robarse todo. Eso es lo que quieren los de este Gobierno, seguir robándose todo" - En referencia al Gobierno de Mauricio Macri. "Tenemos que escupir los uniformes que están hoy. Esos uniformes que matan gente, que no pagan por lo que hacen, que le pegan a Milagro Sala en una camioneta cuando la llevan a la cárcel, cobardes". "A mí me gustan los políticos que se embarran, me gustan los Néstor, las Cristinas, me gustan mucho los pibes que trabajan en los barrios a los que ni se conocen y dan su vida los fines de semana". "Era una movilización de clases altas y medias que siempre salen para estas cosas. Desde mi lugar, yo hago el más grande repudio para todos los hipócritas que lo fueron a aplaudir" - Tras la convocatoria a rendir tributo a los restos del recién fallecido expresidente Raúl Alfonsín. "Las Madres tampoco nos arrepentimos de nada de lo que hicimos, de haber sido las primeras que dijimos que (el mandatario) era nuestro enemigo, de ser la primeras en decir ´pará la mano, (Mauricio) Macri´ y del cantito ´la puta que te parió´". "Ella negocio con quienes mataron a sus hijos. Negociar con el enemigo es lo peor que puede hacer una persona, yo creí que Estela era una persona digna, pero ahora creo que es una traidora" - Luego de su distanciamiento con Estela de Carlotto. "Se cree que es un rey y es un reverendo sorete" - Sobre Mauricio Macri. "La señora Legrand puede ir a un geriátrico que es el único lugar que le puede quedar bien, porque ya no la pueden planchar más" - En referencia a Mirtha Legrand. "La Bullrich va a ver al Papa (Francisco). Se cree que si se va a confesar al Vaticano le van a perdonar los pecados. Va a ir de cabeza al infierno, si cree en el infierno" - Al respecto de la visita de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al papa Francisco. SR/GAM NA