El promotor social del Área de Género y Diversidad Sexual, Alex Anfuso, explicó que “las familias necesitan hablar de la transición sin que les chiques estén al lado y escuchen sus temores, sus inseguridades, y que eso sea una limitación para el propio proceso”.

“Empezamos en 2018 con una encuesta sobre población trans porque no había información dentro de Bariloche”, contó Alex y dijo que “ahí se creó el área, y empezamos a trabajar distintas políticas, en especial enfocadas en la capacitación”.

Añadió que “al año siguiente se acercó una familia que estaba con dudas por la transición de su hije, que tenía seis años. Era el primer caso de infancia trans que teníamos a nivel local”.

Además de Alex y la abogada Fernanda Ganuza, también conforman el equipo dos promotores sociales, una trabajadora social y una psicóloga con perspectiva de género.

En 2019, luego de esta primera experiencia acompañando a una familia, se formó el grupo de familiares de infancias y adolescencias trans, que actualmente lo conforman más de veinte familias.

“Al principio venía mi mamá, la mamá de mi compañero, y otras familias de personas trans que fueron encuestadas, y se iban alimentando los encuentros con la experiencia de cada une. Por ejemplo, mi mamá vivió mi transición de una manera muy distinta a la de este niñe de seis años que se había acercado con su familia”, subrayó el promotor social.

“La mayor demanda era el conocimiento sobre el tratamiento de hormonización en sus hijes”, dijo, razón por la cual convocaron a Cecilia Calvar, endocrinóloga especialista en este tipo de tratamientos, y realizaron un encuentro virtual con ella donde las familias pudieron despejar sus dudas.

En el taller para jóvenes el foco está puesto en la expresión, “tanto las palabras como la expresión corporal; tratamos de hablar de todos los temas que nos atraviesan, y entender por ejemplo que para ser un varón no es necesario hacerse una cirugía o que para ser mujer no es necesario hacerse una vaginoplastia si no queremos, que nuestro cuerpo es así y nos tienen que aceptar como somos” que está colaborando con la conformación de Crianza con Amor, la primer agrupación que habrá a nivel local para familiares de personas trans, precisó.

El contacto con el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Bariloche se puede establecer a través de las redes sociales - /GeneroyDiversidadBariloche en Facebook y @generoydiversidadbariloche en Instagram- o bien llamar al 02944662733 o escribir por correo electrónico a diversidadsexualmscb@gmail.com (Télam)