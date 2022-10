El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, dijo hoy que “las escuelas no tienen derecho de admisión: la educación es pública y universal” al referirse a la decisión de las autoridades del Colegio Magno de Pilar de reafirmar la no matriculación de 8 chicos con discapacidad, y agregó que “es una clara vulneración de derechos”.

En declaraciones a Télam, Lorenzino señaló: "que el Colegio Magno de Pilar haya reafirmado su decisión de no matricular a los ocho niños y niñas con discapacidad es una clara vulneración de derechos” y advirtió que desde el organismo se va “a acompañar a las madres y padres hasta las últimas consecuencias”.

En las últimas horas se conoció un comunicado de la escuela en el que afirmó que "no revertirá" la decisión.

“Aún bajo todas la presiones que se están llevando a cabo, y los propios riesgos tanto de pérdida de matrícula como de imposición de sanciones que pueden llegar a la clausura del colegio o a hacer inviable el proyecto educativo, la decisión de la no matriculación de estos ocho casos no se revertirá”, se indicó en el texto emitido por la institución que no le llegó a las ocho familias damnificadas pero sí al resto de la comunidad educativa del Magno College.

Lorenzino cuestionó la decisión y señaló que “las escuelas no tienen derecho de admisión: la educación es pública y universal” y consideró que “esta es una decisión arbitraria que viola todos los pactos internacionales y principios constitucionales”.

“Esta medida debe ser subsanada, porque no solo daña a los ocho niños, niñas y sus familias, sino a todo el grupo y comunidad educativa”, completó.

El Defensor del Pueblo había intimado ayer al colegio para que en 24 horas retrotraigan la decisión de no matricular a los ocho niños con problemas de aprendizaje o alguna discapacidad de cara al ciclo lectivo 2023, planteo que se sumó al realizado el martes por la cartera educativa provincial a cargo de Alberto Sileoni. (Télam)