Un grupo de investigadores de Estados Unidos y Sudáfrica afirma que las aves que practican el mimetismo, mediante el cual ponen sus huevos en los nidos de otras especies, para que sean incubados y criados sus polluelos, tienen cada vez más problemas para engañar a sus víctimas, producto de una evolución genética de los plumíferos, se informó hoy.

Esta investigación fue realizada por la profesora Claire Spottiswoode, del departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge y el Instituto FitzPatrick de Ornitología Africana de la Universidad de Ciudad del Cabo, y el profesor Michael Sorenson, de la Universidad de Boston en EE UU y publicada en la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Este trabajo hace énfasis en la genética del mimetismo de los huevos del ave tejedor parásito o viuda anómala (Anomalospiza imberbis), una especie que adopta un estilo de vida parasitario y explota a muchas otras especies de aves en toda África.

El estudio afirma que las aves hembras heredan de sus madres la capacidad de imitar la apariencia de los huevos de sus huéspedes, a través del cromosoma W específico de ellas, y que es análogo al cromosoma Y específico de los hombres.

Esta herencia materna permite a las hembras de viuda anómala evitar el riesgo de heredar los genes de mimetismo erróneos de un padre criado por un huésped diferente, lo que llevó a distintos linajes de hembras de tejedor parásito evolucionar hacia un mimetismo especializado en los huevos de varias especies.

Según esta investigación, algunas especies de aves desarrollaron una diversidad de "firmas" de color y patrón de los huevos, que los ayudan a distinguir sus propios huevos de los imitados por los parásitos, especificó la agencia SINC.

Este estudio se realizó al sur de Zambia, en donde se observó que hay aves que engañan a cuatro especies diferentes con un efecto catastrófico: si los padres anfitriones no detectan y eliminan un huevo parásito en su nido, la cría de viuda suele superar a las otras, que pronto mueren de hambre.

En la investigación se les tomó muestra a 196 tejedores parásitos de 141 nidos pertenecientes a las otras cuatro especies y estudió la mayoría secuenciando miles de segmentos cortos en sus genomas.

Con el paso de los años, las aves del sur africano se convirtieron en hábiles controladores de calidad, rechazando los huevos que difieren de los suyos en color y patrón, y las cuatro especies analizadas desarrollaron la capacidad de depositar "firmas" únicas en sus propios huevos para mejorar su detección de intrusos.

Los científicos consideran que los tejedores parásitos se enfrentan ahora a una compleja lucha porque no pueden recombinar los diferentes rasgos de falsificación desarrollados por sus distintas líneas familiares.

La investigadora Claire Spottiswoode consideró que "la forma en que las crías de estas últimas heredan su capacidad de imitar los huevos del huésped tiene una desventaja, ya que probablemente las hace más eficaces las defensas de las ‘víctimas’ y limita su capacidad de respuesta”.

Y agregó: “Podríamos asistir a la aparición de firmas de huevos infalsificables que podrían obligar a las viudas anómalas a cambiar a otras especies de huéspedes. O los pájaros parásitos podrían ser cada vez más dependientes de los individuos jóvenes de los anfitriones que aún no han aprendido sus propias firmas y son malos para detectar los huevos que no coinciden”, concluye la científica. (Télam)