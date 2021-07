Una encuesta destinada a todo el personal de salud para realizar una evaluación exhaustiva de las condiciones laborales, con el fin de que este conocimiento sirva como insumo para la elaboración de políticas públicas, fue lanzada por el Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades, un espacio que reúne a 79 instituciones de todo el país.

El cuestionario (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6S-vol3tkx73DVE-aErJiwgQcLeoxRASNc149gSrLlpd1aw/viewform), que se puede completar hasta el 11 de julio inclusive, está destinado a "todas las personas de Argentina que trabajan en salud o que se vinculan con la asistencia".

"La encuesta tiene como fin conocer mejor las condiciones laborales y es parte de una iniciativa que se propuso el Foro de trabajar para favorecer ruedas de diálogo entre el personal sanitario, la sociedad civil y el Estado para generar propuestas que permitan atenuar el impacto negativo de la pandemia", señaló a Télam la médica Alejandra Sánchez Cabezas, participante del Foro y Fundadora de Surcos Asociación Civil.

Cabezas, quien también es máster en epidemiología, gestión y políticas de salud y doctora en Ciencia Política, describió que "la pandemia, las medidas de aislamiento, la refuncionalización de tareas, el recuento constante de camas y respiradores, nuestro miedo al contagio sumado a que, en muchas provincias de la Argentina, al comienzo de la pandemia coincidió con un brote de dengue que impactó fuertemente en las personas de los equipos de salud".

La especialista recordó que "en tiempo récord hubo que reorganizar los servicios y equipos para garantizar la continuidad de las prestaciones y si bien, mantener la comunicación para sostener los cambios y las nuevas formas de relación entre los equipos y la comunidad se debería haber convertido en una estrategia central, no se pudo implementar de manera efectiva, lo cual no hizo más que incrementar el malestar general y los padecimientos de los equipos de salud en particular".

Cabezas sostuvo que "la pandemia exigió adaptaciones que implican padecimientos y esfuerzos subjetivos que se sumaron a malestares previos, originados por malas condiciones de trabajo y de empleo, muchas veces traumatizantes, en marcos laborales con bajo nivel de implementación de políticas de cuidado".

"Sin embargo -añadió- confiamos en que esta situación de incremento de los malestares puede generar, también, conocimientos y experiencias que se pueden sinergizar por medio de la circulación de experiencias compartidas, tramitadas colectivamente y compartidas por medio de instrumentos formalizados, en espacios que habiliten la construcción de acuerdos básicos sobre la gestión del cuidado de los equipos de salud a largo plazo".

En este contexto es que las instituciones que conforman el Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y las Universidades se propusieron "pasar de la descripción de los hechos a generar propuestas que permitan construir instancias superadoras".

"Con estas ideas en la cabeza, diseñamos esta encuesta en función de las dimensiones que propone la OMS como lista de chequeo para analizar las transformaciones y readaptaciones de los servicios de salud", concluyó.

La participación en el estudio es voluntaria y anónima y los datos serán mantenidos en confidencialidad y serán resguardados bajo secreto estadístico (Ley 17.622).

Cabezas señaló que esperan tener los resultados para mediados de agosto y los presentarán en "un evento público y abierto y a todas las personas que hayan contestado la encuesta y que manifestaron su interés en conocerlos". (Télam)