(Corrige información sobre organizaciones impulsoras y grupo poblacional al que va dirigida la campaña)

Organizaciones que trabajan en la promoción de la salud integral y los derechos de las personas con discapacidad presentarán este jueves un “Kit para una Atención Inclusiva de la Salud Sexual y Reproductiva” destinado a equipos de salud, en vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En Argentina alrededor de dos millones de personas socializadas como mujeres presentan algún tipo de discapacidad y un tercio de ellas se encuentra en edad reproductiva; un grupo poblacional suele enfrentarse con serios obstáculos al momento de ejercer sus derechos en materia de salud.

Frente a esta realidad, FUSA AC y la organización REDI, en el marco del Proyecto Desear, lanzan este kit compuesto por una guía orientativa para incorporar la perspectiva de discapacidad a la atención, y una serie de tarjetones y videos explicativos sobre métodos anticonceptivos y de interrupción del embarazo desarrollados en un lenguaje simple y formato accesible.

MIRÁ TAMBIÉN Renda: Nadie sabe realmente cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el empleo

En el caso de los audiovisuales, incluyen traducción en lengua de señas argentina y subtítulos.

Los materiales, que son de uso y difusión libre y gratuito, tienen el objetivo de promover el acceso a la salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad, visibilizar la problemática y aportar a la construcción de espacios que apuesten a una inclusión verdadera.

Click to enlarge A fallback.

"Desde el equipo DeSeAr/FUSA desarrollamos este material para acompañar a los equipos de salud que aspiren a brindar una atención con perspectiva de discapacidad, repensando las prácticas y los espacios de prestación de servicios con la finalidad de promover condiciones de accesibilidad", explica Malena Correa, coordinadora del proyecto.

El Kit, que se produjo en contexto de pandemia y fue validado por equipos de salud y personas con discapacidad, será presentado el jueves 2 de diciembre a las 17 en vivo a través del canal de YouTube de FUSA AC.

MIRÁ TAMBIÉN Tarde o temprano nos convertiremos en cyborgs, opina el experto en digitalización Andrea Renda

El evento contará con la participación la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, Valeria Isla; del director Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Escobar; la presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ), Viviana Cramer, la coordinadora del Proyecto Desear Malena Correa; la activista e REDI Andrea Grassia, y la directora de FUSA Sandra Vázquez.

“Como mujer con discapacidad visual, me parece fundamental que les profesionales de la salud tengan materiales en formatos accesibles. Muchas veces, nos encontramos con médicos/as ginecólogos/as que, al no haber recibido formación sobre cómo interactuar con una persona con discapacidad, no sabe cómo manejarse ante la consulta. Ojalá estos materiales sean útiles para que cada vez más profesionales de la salud pierdan los prejuicios sobre los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad”, afirma la activista Andrea Grassia.

El Kit fue producido en el marco del Proyecto Desear, una iniciativa de FUSA AC y REDI, impulsada por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. (Télam)