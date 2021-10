MochaApp se llama la "solución digital pionera" co-creada y presentada hoy por la Asociación Civil Mocha Celis, Shifta y Microsoft, que tiene la particularidad de estar pensada específicamente para atender las necesidades del colectivo travesti, trans y no binario de la Argentina, en un ejemplo más de "tecnología con propósito".

Según explicaron, "con este desarrollo se apunta a mejorar los procesos, unificar la información y dar seguimiento a temas fundamentales como las trayectorias escolares y la salud de toda la comunidad que forma parte de Mocha Celis", la organización que desde hace una década lleva adelante el primer bachillerato popular travesti trans y que en el último año sumó otros programas como El Teje Solidario.

"Esperamos que pueda ayudar a mejorar cómo la Mocha gestiona toda la información y cómo les llega la ayuda a quiénes la necesitan" dijo Augusto Collado, jefe de programación en la nube de Shift, una empresa que se especializa en la construcción de productos digitales para dar respuesta a las necesidades de organizaciones o empresas.

El especialista explicó que, en este caso, el problema era que la Mocha Celis "tenía un montón de información y el volumen iba creciendo cada vez más", pero esos datos "estaban todos dispersos" lo que por un lado "hacía que la gestión sea cada vez más difícil" pero también que "no se pueda explotar estadísticamente para tomar cada vez más decisiones basadas en datos".

MIRÁ TAMBIÉN Celebran la media sanción al proyecto que crea un programa de oncopediatría

Pero además la aplicación tenía que ser "muy fácil de utilizar" desde un teléfono celular y resguardar la "confiabilidad de los datos" dado que "vamos a estar trabajando con información muy sensible" sobre una comunidad vulnerada, "que además de los datos personales incluye datos de salud, educativos, socioeconómica, las asistencias…"

"Nunca somos conscientes del todo del poder de la tecnología y lo que podemos lograr hasta el momento que lo tenemos enfrente, que lo vemos. La tecnología propone lenguajes nuevos que se va reinventando todo los días y a nosotros en Microsoft este nuevo lenguaje nos ayuda a cumplir una misión que es empoderar a todas las organizaciones y personas para lograr sus objetivos Pero sabemos que no es un misión que podemos hacer solos, por eso generamos alianzas y trabajamos en equipo con otras organizaciones", dijo a su turno Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft Argentina.

Click to enlarge A fallback.

Bericua explicó que la empresa se focaliza fundamentalmente en "reducir todas las brechas" digitales "a través de iniciativas que pretenden capacitar y proveer habilidades digitales a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad" y que hoy alcanzan a 680 mil personas en todo el país, más de la mitad de ellas mujeres y disidencias. En este caso, Microsoft Azure alojará la app en la nube

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Mocha Celis, Francisco Quiñones, explicó que la organización llegó a asistir a 1.200 personas en pandemia, "por lo cual es tan necesaria organizar la información".

MIRÁ TAMBIÉN Aduana secuestró 18 mil artículos en Misiones que ingresaron de forma ilegal al país

"Mocha Celis nació hace 10 años, para dar respeta a la población travesti trans que no había finalizado estudios primarios y secundarios, pero empezamos a hacer un abordaje integral que fue creciendo y en particular durante la pandemia tuvimos que salir a dar respuesta como institución educativa al hecho de que muchas personas (entre les estudiantes) ya no podían garantizar los alimentos ni la vivienda", dijo.

El camino para eso fue el armado de la Red Teje Solidario, a partir de la cual "1.200 personas trans estuvieron recibiendo alimento y abrigo" pero también siendo acompañadas "en varios sentidos, como asistencia médica y psicológica online".

"Y a partir de ahí creamos nuestra asociación Mocha Celis, adentro de la cual ahora están el bachillerato, El Teje Solidario y un montón de otros proyectos por lo cual es tan necesario organizar la información", concluyó. (Télam)