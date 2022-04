Los candidatos de las dos listas que competirán para el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) lanzaron hoy sus respectivas campañas, con vistas a las elecciones que se realizarán entre el 31 de mayo y el 2 de junio próximo, con expectativas de reemplazar a la actual gestión del rector Hugo Juri y el vicerrector Pedro Yanzi Ferreira.

El químico Alberto León, quien integró el secretariado de las gestiones rectorales de Carolina Scotto y Francisco Tamarit y en los tres casos políticamente alineados con el "kirchnerismo", encabeza la lista “Vamos” y lleva para vicerrectora a María Inés Peralta.

Por su parte la lista adversaria “Somos” del oficialismo, afín a Juntos por el Cambio, postula para rector al contador ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jhon Boretto, y a Mariela Marchiso como vicerrectora.

“Es necesario que la sociedad cordobesa y Argentina en su conjunto vean en la universidad un lugar donde pueden surgir soluciones a los problemas del país”, manifestó León al lanzar su campaña en la comunidad académica y en ese sentido planteó la necesidad de “recuperar los espacios de debate dentro de la institución educativa”.

Asimismo criticó a la actual gestión del rector Juri, al sostener que “se hacen grandes anuncios sobre iniciativas que no son discutidas en ámbitos colectivos, donde la comunidad educativa se entera por la prensa, no tienen participación, y no se ejecutan porque no tienen consenso”.

En ese sentido León adelantó que su gestión plantea “reactivar la revalorización de los órganos colegiados, recuperar el protagonismo y el debate interno que tenían y que permitía que se canalizaran las iniciativas de las unidades académicas”.

Con respecto a la actividad académica post pandemia de coronavirus, el candidato de “Vamos” sostuvo que se debe poner en marcha un plan para recuperar la presencialidad tomando las medidas pertinentes.

“No se puede improvisar el retorno a las aulas. En todo este tiempo no se generaron las condiciones necesarias para la comodidad y seguridad de estudiantes, docentes y personal no docente”, afirmó León.

En tanto la fórmula Boretto y Marchisio lanzó su campaña en el Rectorado de la UNC y anticipó una gestión de “continuidad a las estrategias” de la actual conducción.

“Los convoco a que nos movilicemos, a que seamos protagonistas de esta fiesta democrática, a que pongamos en valor los grandes logros de estos seis años”, instó Boretto al referirse a las dos gestiones consecutiva del actual rector Juri.

En esa línea también convocó a los votantes a difundir las nuevas propuestas y escuchar para que “Somos siga siendo la expresión más representativa de nuestra comunidad y para proyectar hacia el futuro a nuestra querida universidad”, resaltó.

Las elecciones serán de manera presencial los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio para el claustro estudiantil (que incluye tanto la elección de rector/a y vicerrector/ra como la de consejeros/as y consiliarios/as estudiantiles).

En tanto, los claustros docente, no docente y de egresados y egresadas votarán de manera presencial los días 1 y 2 de junio.

Para estos comicios también se habilitó la opción de voto postal para las personas egresadas que no residan en la ciudad de Córdoba, quienes debían registrarse hasta el pasado 1 de abril. Las personas egresadas que se registraron para el voto postal no podrán votar de manera presencial y deberán entregar sus votos del 7 al 24 de mayo en oficinas de la empresa postal. (Télam)