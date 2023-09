Lanzan la campaña Puedo Decidir para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia "Este año tenemos una nueva versión de la campaña de prevención No Intencional en la Adolescencia, que está especialmente orientada a prevenir y dar elementos para que las/les/los menores de 15 años puedan decidir. Es importante que puedan decidir, ser madres o padres no debe ser un accidente", afirmaron desde la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.