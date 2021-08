El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones lanzó hoy una campaña de concientización y difusión sobre la importancia de consumir medicamentos seguros, eficaces y en condiciones necesarias, lo cual solo se puede garantizar cuando se adquieren en una farmacia habilitada y con un profesional a cargo.

Del lanzamiento, realizado en la sede del organismo, en Posadas, participaron el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Prevención de Adicciones, Samuel López; la presidente del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones, Daissy Lorena Schtainer Hendrie y miembros del sector farmacéutico, entre otras autoridades provinciales.

El gobernador señaló que la campaña "La farmacia: siempre de confianza, al servicio de tu salud", está vinculada "con las políticas públicas en materia de seguridad sanitaria que tiene que ver con la trazabilidad, con personas capacitadas que tienen que entender la receta de un profesional, de poder compatibilizarlo y con esa seguridad que quien lo consume tenga la plena certeza de que lo está haciendo en base a una prescripción".

Herrera Ahuad evaluó que en época de pandemia "muchos han encontrado en ese lugar generar un desvío en la legalidad y a lo que debería ser normal, pero la farmacia es un servicio esencial que no se ha cerrado en ningún lugar de la Argentina, entonces no hay excusas para no ir a adquirir una medicación segura".

La campaña presentada se basa principalmente en dos temas: "Medicamentos solo en Farmacias" y "Prescripción por nombre genérico".

La primera apunta a la importancia de adquirir medicamentos solo en farmacias y que el farmacéutico es el profesional de la salud adecuado para asesorar a la población.

En tanto, la segunda, establecida por la Ley Nacional 25.649 y sancionada en septiembre del 2002, establece que toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración, para que el paciente pueda elegir entre las distintas marcas y precios. (Télam)