La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, presentó hoy en el municipio de Quilmes el programa "Bonaerenses por el Ambiente", destinado a la juventud, y que tiene como objetivo crear redes socio-comunitarias locales para el fortalecimiento de las capacidades ambientales.

Se trata de "una política pública que para nosotros es muy importante, de acceso a derechos a jóvenes de las barriadas que tiene una impronta y una definición ambiental respecto de su tarea", destacó Vilar.

La funcionaria sostuvo que "se escucha mucho que los pibes y las pibas dicen 'ya no me hables más de esto, estoy re podrida, nadie hizo nada por nosotros' y como el domingo definimos para dónde va nuestro país, quiero decirles que con Mayra, con quien compartimos la misma edad y ambas egresamos allá por el 2001, nos parecía que en ese momento no había políticas públicas que nos convocaran, nos acercaran y no había nadie que nos invitara a ser parte de lo colectivo”.

Vilar explicó que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, "fue presidenta del Centro de Estudiantes y era algo más que tenía que ver con la resistencia. Somos de barrios populares y no nos sentíamos cercanos a ello, hasta que pasaron cosas y en nuestro país hubo dos grandes referentes como Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) que nos propusieron ser parte de algo más grande, convocante, revolucionario como la construcción política de los destinos del país".

El programa "Bonaerenses por el Ambiente" se enmarca dentro de una política pública destinada a impulsar la formación ambiental y el desarrollo socio-comunitario de jóvenes bonaerenses.

Se desarrolla a través de la instalación de dispositivos territoriales que funcionan como espacios de encuentro, aprendizaje y acompañamiento con perspectiva ambiental, impulsando la formación a través de becas para jóvenes de entre 12 y 21 años, precisó un comunicado municipal.

Al respecto, Mendoza destacó que "que este sea el primer grupo de integrantes de jóvenes 'Bonaerenses por el Ambiente', con representación de todos los barrios y puntos de nuestro municipio, nos permite recuperar esa capacidad del Estado y generar un lugar más lindo como es este vivero municipal".

"Eso que van a generar, un árbol o el conocimiento de cómo armar una huerta se lo van a transmitir a otros, y ahí de a poco se generará más conciencia ambiental", señaló Mendoza acompañada por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible local, Eva Mieri.

Remarcó que "esto es un proyecto de trabajo que es un futuro mejor para los pibes y las pibas. Con muchas dificultades, en estos cuatro años demostramos que es posible transformar los barrios y eso lo vamos a seguir haciendo los próximos cuatro años. Para mí es hermoso que ustedes me hayan elegido para seguir gobernando. Y quiero ser la Intendenta de Quilmes de cada uno de los barrios, de los vecinos y las vecinas, pero principalmente quiero ser la intendenta de los pibes, las pibas, los niños y los jóvenes".

Luego de la presentación del programa, la intendenta y la ministra Vilar y a Mieri, recorrieron la obra del vivero municipal "Yolanda Ortiz", construido sobre una superficie de 4.980 m2 de terreno recuperado por el Municipio que busca potenciar la infraestructura para toda la zona y mejorar las condiciones del actual Vivero Municipal La Calera, con sede en Gran Canaria y 3 de Febrero, de Quilmes Oeste.

El proyecto cuenta con financiamiento del Gobierno Provincial y contempla la creación de espacios cubiertos y semicubiertos, sectores de paseo, para exposiciones y el desarrollo de programas al aire libre dictados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible local. También contará con un lugar destinado a oficinas para los trabajadores y un aula-taller. (Télam)