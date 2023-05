El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ONU Mujeres, Unicef y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzaron hoy una acción en redes sociales para #CuidarEnIgualdad, una iniciativa que busca “visibilizar la necesidad de promover una distribución social más justa de los cuidados” y el tratamiento del proyecto de ley que lleva el mismo nombre.

La iniciativa se realiza a un año de la presentación del proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” en el Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo, la cual promueve la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, una iniciativa que surge para reconocer esta tarea como una necesidad, un trabajo y un derecho.

La campaña lanzada esta semana implica escribir un posteo “con alguna información sobre la ley o alguna experiencia personal o cercana sobre cuidados junto al hashtag #CuidarEnIgualdad” en Twitter, Facebook o Instagram, informó la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad.

"Las mujeres dedican a las tareas de cuidado y domésticas el doble de tiempo que los varones. En ese tiempo, ellas no están trabajando de manera formal, no están formándose para crecer, no están participando de reuniones, no están descansando", dijo hoy a Télam la ministra Ayelén Mazzina y reconoció que “en la distribución de los cuidados está la base de la desigualdad de género”.

En este sentido, la funcionaria indicó que desde el gobierno nacional trabajan “para visibilizar el problema, para reconocerlo y mejorarlo”, razón por la cual impulsan el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”.

“Queremos reorganizar el sistema de cuidados para construir un mundo con más igualdad, más justicia, con vidas más dignas", agregó.

Hoy en la Argentina las mujeres dedican en promedio 6 horas y 31 minutos al trabajo no remunerado, mientras que los varones solo 3 horas 40, informó la cartera que dirige Mazzina.

Ayelén Mazzina

Entre los puntos principales del proyecto de ley, que hasta el momento no tuvo tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados, busca extender las licencias por maternidad, paternidad; crear nuevas por adopción y modificar otras, cambios cuyos costos estarán a cargo de la seguridad social y no de empleadores.

En concreto, se propone extender la licencia para personas gestantes de 90 a 126 días y ampliar licencias para personas no gestantes, de 2 a 90 días.

Además, el proyecto crea la licencia para quienes decidan adoptar y por adopción, la cual será de dos a 12 días por año para quienes estén por adoptar para facilitar trámites y encuentros con niñas, niños o adolescentes en situación de adopción y, en caso de adopción, se considera una licencia de 90 días.

Entre otras propuestas, el proyecto incorpora extensiones de las licencias para hijas e hijos con discapacidad, ante nacimientos o adopciones múltiples, nacimientos prematuros o con enfermedades crónicas.

También reconoce el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, a través de la creación de una asignación para personas gestantes, no gestantes y por adopción.

“Es necesario y fundamental que el cuidar en igualdad sea ley para que exista una verdadera equidad e igualdad de oportunidades”, dijo Ana Nuñez, dirigenta de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) y referente de la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical de Argentina, en un spot lanzado hoy por el Ministerio.

En esta línea, Paulina Calderón, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio, concluyó en ese mismo spot que "para cuidar en igualdad es necesario que el Estado reconozca y redistribuya de manera igualitaria las tareas de cuidado”. (Télam)