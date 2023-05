La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) lanzaron hoy la segunda edición de "Volver a Estudiar", para promover la continuidad y finalización de los estudios secundarios en jóvenes que quieran iniciar una carrera deportiva, extensiva a chicos y chicas de todo el país, a través de la palabra de futbolistas profesionales y del fútbol como un instrumento que "invita a tener un mejor futuro".

"Nos convoca el encuentro, el esfuerzo conjunto, el trabajo y el compromiso por los chicos y las chicas que no han podido terminar el colegio secundario en América Latina. Y para eso utilizamos una serie de herramientas desde nuestra institución, que tienen que ver con la estructuración de una campaña de comunicación con contenido educativo, con materiales para difundir, de acceso libre, de utilización abierta y desde el mundo del fútbol", detalló a Télam Luis Scasso, director de OEI Argentina, en el marco del lanzamiento de la campaña, en el el Auditorio de la OEI, ubicado en el centro porteño.

Así, Scasso detalló que la campaña apunta a que jóvenes que desean iniciar la carrera futbolística no abandonen el secundario, y pueda complementarse "el mundo de la carrera deportiva con el estudio".

Empero, la campaña se extiende a todos los chicos y chicas "que no han tenido la oportunidad de terminar el colegio, por eso participa el Ministerio de Educación nacional y el de todas las provincias, ya que la campaña te provee información de dónde ir a terminar el secundario si vos querés terminarlo", agregó.

La presentación incluyó un vídeo con la participación de más de 25 futbolistas profesionales como Javier García, de Boca; Rodrigo Germán Aliendro, de River y Nicolás Blandi, de San Lorenzo; quienes transmitieron mensajes destinados a fomentar la importancia de permanecer en la escuela y promover el retorno al ámbito escolar de aquellos que hayan abandonado por distintas circunstancias.

"Cuando un jugador de fútbol te dice estudiar es importante, te cuenta su experiencia de vida, eso nos toca a todos, hasta lo que terminamos el secundario", indicó el director de la OEI y sintetizó: "no hay ningún otro actor social que llegue tanto a la sociedad como los jugadores de fútbol".

A su turno, Sergio Raúl Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, mencionó a esta agencia que la campaña "no es solo volver a estudiar y simplemente terminar el secundario, sino volver a estudiar aunque hayas estudiado, es decir, volver a capacitarte".

"Es una herramienta que te sirve para el futuro, que la vas a utilizar post fútbol, que te va a dar mecanismos para emprender alguna otra cuestión luego de que se finalice la profesión", continúo.

Marchi hizo hincapié en que desde la FAA consideran que "tiene que ser una política a largo plazo, no solo una campaña que dure un período, sino que hay que amplificar las voces para transmitir este mensaje año tras año, para seguir sumando gente y dando un instrumento valiosísimo como es el saber".

Con respecto a la participación de futbolistas en la campaña, indicó que "el fútbol es un fenómeno increíble, a la voz de los futbolistas la gente le presta mucha atención, el fútbol es amplificador, es contagioso e invita a tener un mejor futuro".

Por su parte, José Pablo Burtovoy exfutbolista profesional y actual director de Educación de FAA y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales en Sudamérica, dialogó con Télam sobre cómo se creó esta campaña.

"Convocamos a los futbolistas de las selecciones nacionales de Sudamérica -previo al Mundial- para enviar este mensaje de concientización, de adhesión y de inclusión desde los futbolistas hacia la comunidad. Esa campaña realmente ha sido muy exitosa, por eso ahora hicimos un nuevo lanzamiento a nivel nacional con los futbolistas argentinos de todas las competiciones profesionales".

Con respecto a su vivencia particular, en la que tuvo que articular sus estudios con su vida deportista afirmó que "no fue un inconveniente, he tenido tiempo pero también la voluntad de hacerlo".

Y añadió: "El mundo está buscando deportistas que desarrollen su intelecto, por eso hay que vincular la educación con el deporte".

La campaña se sustenta en que la educación es un derecho humano fundamental y una herramienta esencial para la promoción y protección de otros derechos humanos, como el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho a la salud integral y reproductiva, mencionaron desde la organización.

Asimismo, añadieron que la educación formal también aumenta significativamente las oportunidades de empleo y los ingresos futuros de las personas, por eso, los estados "tienen la obligación de garantizar el acceso a la educación secundaria gratuita y de calidad para todos". (Télam)