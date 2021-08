La presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, Lucía Cavallaro, afirmó hoy que "le sugeriría a todo el mundo que se vacunen cuanto antes" porque le parece "lo ideal en esta situación epidemiológica" para completar el esquema de inoculación ante la expansión de la variante Delta del coronavirus.

"A mí me parece que sería lo ideal porque tener una dosis ya te cambia la situación frente a cualquier infección, aún ante la Delta, pero al tener las dos dosis estás mucho más tranquilo", dijo la viróloga en diálogo con Radio AM 750.

Al respecto del anuncio de ayer de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en el que se informó que Argentina comenzará a combinar diferentes vacunas para completar el esquema de inmunización, Cavallaro expresó: "Aquel que pueda tener la opción de que ahora lo llamen, que vaya a vacunarse".

Sobre la eficacia de la combinación de vacunas, la especialista precisó que "no hay ninguna razón biológica para que no funcione" e informó que no hay registro de "efectos adversos graves".

MIRÁ TAMBIÉN San Cayetano: el santuario estará cerrado y los fieles podrán ver su imagen en atrio al aire libre

En este sentido, aseguró que "si tenemos la fortuna de que llegue la segunda dosis, no la dejemos pasar" y consideró que "cualquiera que nos toque es la mejor opción".

Asimismo, remarcó la importancia de completar el esquema de vacunación, por lo que "no hay que titubear, hay que vacunarse cuanto antes".

Por último, recordó a la población que "la vacuna no es una vara mágica que la ponés y al día siguiente genera la respuesta".

"Es cierto que es muy rápida la estimulación del sistema inmunológico cuando das una segunda dosis, pero también hay un tiempo para que se sintetice la cantidad de anticuerpos que se necesitan y se amplifiquen esas células inmunes", concluyó. (Télam)