La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, encabezó este martes junto a los padres de Lucía Pérez, la adolescente abusada y asesinada en octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, la inauguración de "La Casa de Lucía", un espacio que brindará contención a las víctimas y a sus familiares, y aseguró que "la violencia por razones de género es una cuestión de Estado".

"Estamos prendiendo la luz a un lugar que era oscuro, que eran solo cimientos, en memoria de Lucía y de todas las compañeras que no están", aseguró Mazzina durante la presentación del sitio, que funcionará en un inmueble que fue cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).

Destacó además que la inauguración del espacio se da "en un contexto muy complejo y muy difícil, con la pronta asunción de un presidente (Javier Milei) que no está de acuerdo con muchas de nuestras luchas".

Marta Montero, madre de la menor asesinada, expresó en ese sentido que "en este contexto del país, este será un espacio para trabajar juntas, y más que importante para encontrarnos todas para discutir, pensar qué es lo que vamos a hacer de ahora en más, y cómo lo vamos a hacer".

Montero, acompañada por Guillermo Pérez, padre de la menor, aseguró que La Casa de Lucía, ubicada en Alvarado 4579, en el barrio de Don Bosco, "será un refugio, un lugar de encuentro, aprendizaje y ayuda".

"Esto que se nos presenta, la verdad no sabemos qué es. Acá va a crecer una esperanza para cada una de nosotras", dijo.

En el acto se reprodujo además un mensaje enviado por el presidente Alberto Fernández, quien recordó que estuvo reunido el último 7 de marzo con los padres de Lucía, mientras se aguardaba el veredicto del segundo juicio a los acusados por el hecho, al que calificó como "un femicidio aberrante".

El mandatario se refirió a "la necesidad de contar con un espacio físico para poder poner en marcha una asociación civil" planteada entonces por la familia de la menor, e indicó que a partir de eso impulsó la búsqueda de un inmueble adecuado y su cesión por parte de la Aabe.

"Tengo la tranquilidad de haber hecho un aporte como presidente para que la violencia de género sea desterrada para siempre y que no haya más femicidios", señaló en su mensaje, y destacó las políticas llevadas adelante en ese sentido durante su administración, que finalizará el próximo 10 de diciembre.

En cuanto a la nueva gestión, Mazzina advirtió que el ministerio a su cargo "hasta el día de hoy no tiene transición y no sabemos lo que va a suceder". En ese sentido, pidió al futuro presidente y a quienes lo acompañarán en el Gobierno nacional, "que se tome conciencia y que no se olvide a todas las personas en situación de violencia de género, a todos los programas de prevención que tenemos y las grandes políticas que se hicieron estos cuatro años de gobierno".

"Podemos tener muchas diferentes, pero la violencia de género no tiene colores políticos. No nos podemos olvidar que desde el ministerio hemos acompañado a más de 1,8 millones de personas en situación de violencia de género. Y eso se pudo hacer porque hubo un espacio de institucionalidad; porque con la creación del ministerio se abrieron otros y áreas de género en los distintos municipios", señaló.

Mazzina planteó que existen "desafíos por delante" y que hubo "muchas cosas se hicieron mal, y en eso hay que pedir disculpas y seguir mirando para adelante, pero no puede desaparecer una lucha que viene desde hace mucho tiempo".

"Hay un montón de compañeras que la vienen luchando hace mucho, y esa lucha fue producto de poner en marcha un ministerio en 2019, que está consolidado, está fuerte. Se necesita obviamente de esa presencia para seguir acompañando y seguir ayudando", aseguró.

Agregó además: "El único pedido para el presidente próximo a asumir y todo su equipo de trabajo es que quizás necesite una reestructuración, fijarse cuáles son las cosas que no funcionaron. Pero no puede desaparecer así porque sí. Que no se olvide que detrás, al lado y al costado de ese ministerio hay muchas personas que todavía necesitan de la ayuda del Estado, porque es responsabilidad del Estado lo que sucede y puede llegar a suceder".

Lucía Pérez fue asesinada el 8 de octubre de 2016 en una vivienda de la zona sur de Mar del Plata, y por el hecho fueron condenados Matías Farías (30) y Juan Pablo Offidani (48), durante un segundo juicio realizado entre febrero y marzo últimos, luego de que ambos resultaran absueltos por el femicidio y el abuso en un primer proceso, en noviembre de 2018.

Farías fue sentenciado por el Tribunal Oral Criminal 2 marplatense a prisión perpetua como "autor", del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio". Offidani, por su parte, recibió una pena unificada a 15 años de cárcel como "partícipe secundario" del "abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes". (Télam)