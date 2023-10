La Universidad Nacional del Litoral (UNL) oficializó los primeros contratos vinculados a la implementación del cupo laboral para personas Travestis, Transexuales y Transgénero (TTT) y no binarias, a través de los cuales se incorporaron a la Facultad de Ciencias Médicas y al Instituto Superior de Música, informaron hoy desde esa casa de altos estudios.

La medida fue oficializada en la Resolución número 173/22 del Consejo Superior y luego fue denominada "Alejandra Ironici", en memoria de la militante y activista trans, integrante de la Comunidad UNL, que fue víctima de transfemicidio.

En este sentido, se rubricaron los contratos de Gora Antara Ortiz y Fabiana Lucía González, las dos primeras personas del colectivo TTT y no binarie que comenzarán a desempeñar funciones en la Facultad de Ciencias Médicas y en el Instituto Superior de Música a partir del 1 de noviembre.

Además, en el proceso de implementación del cupo laboral para personas de ese colectivo, en la UNL "se generaron diferentes instancias de trabajo con representantes de la comunidad LGBTIQ+, autoridades de Rectorado y el gremio no docente para avanzar en los mecanismos administrativos e institucionales que permitan su implementación".

En este sentido, en diciembre de 2022, se habilitó el registro para que quienes integran el colectivo TTT y que aspiren a trabajar en la institución se anoten expresando su intención e indicando en cuál de los agrupamientos se desempeñarían.

En total, 121 personas se inscribieron en este registro, que corresponde al contemplado para trabajadores temporarios de la Universidad.

De este modo, en función de los criterios construidos con representantes de la comunidad LGBTIQ+, junto con las necesidades y habilidades de los puestos temporarios de trabajo a cubrir, se seleccionaron las primeras dos personas que comenzarán a desempeñar funciones en diferentes dependencias a partir de noviembre.

Fabiana González es activista, militante e integrante de la "Mesa de reparación para sobrevivientes travestis y trans postdictadura" y fue "parte de la lucha por la aprobación e implementación del cupo laboral trans y no binarie en el ámbito de la UNL".

"Es un paso importante, ya que comenzaremos a ingresar a trabajar a la Universidad. El hecho que no contemple edades, que integre a la comunidad no binarie y que no exija el cambio registral, hace de esta Resolución de la UNL vinculada al cupo un valor en sí misma y una norma ejemplar", añadió.

Sin embargo, Fabiana marcó que "si bien es un paso grande y muy valioso, nuestras necesidades siempre son urgentes. La comunidad trans históricamente sufre violencia, exclusión y maltrato. Muchas veces llegamos tarde con las medidas, el caso de la compañera Alejandra Ironici es un ejemplo muy claro de esto. Ella militó incansablemente por este cupo en la UNL, hoy estaría muy orgullosa", completó.

Por su parte, Gora Antara Ortiz explicó que es "integrante de la Asamblea Trans No Binaria de Santa Fe", que desde hace tres años integra la lucha colectiva para la implementación del cupo laboral trans y no binario en la Universidad.

"Teniendo en cuenta el contexto y la representación social de las transmasculinidades no binarias, es una gran ganancia que la UNL hoy abra sus registros sin que sea un requisito excluyente el cambio registral", concluyó. (Télam)