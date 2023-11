La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) desmintió hoy “rotundamente” las afirmaciones de la docente Silvina Santa Cruz, quien acusó a través de un video en redes sociales haber sido “discriminada” y luego “rajada” de su cargo en la Facultad debido a su pensamiento partidario a favor de La Libertad Avanza.

La casa de estudios “desmiente rotundamente las afirmaciones realizadas a través de redes sociales por la docente Silvina Santa Cruz referidas a que ha sido ‘perseguida’ , ‘maltratada’ o ‘discriminada’ por la institución por hacer explícitas sus ideas político partidarias”, aseveró la UNRN en un comunicado.

La UNRN recordó que su estatuto “promueve el sistema democrático de gobierno, las libertades civiles y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional y la legislación en vigencia, aunque es prescindente en cuestiones de orden partidario y religioso”.

En este sentido, señaló que como “prueba de la diversidad de opiniones” se verifica en la Universidad “el ejercicio que docentes, no docentes e investigadores de diferentes adhesiones partidarias hacen en cargos de la gestión administrativa y académica de la Universidad”.

Santa Cruz, docente de en el Profesorado de Física, había publicado un video el viernes pasado en su cuenta de Tiktok, en el que denunció que la Universidad había dado de baja su continuidad como Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) interina debido a sus opiniones políticas a favor del presidente electo Javier Milei.

"Por primera vez en 10 años, por responderles a los adoctrinadores del lugar en que yo trabajo (...) después de las elecciones, ¿qué tuvo cómo consecuencia? Me rajaron", sostuvo entre risas y gestos manuales en el video.

"Hace unos años había tenido un cargo de ayudante, lo cual es bastante humillante", describió en el posteo, y siguió: "Me dijeron que el año que viene tengo que volver al cargo de ayudante antiguo, que no hay lugar para mí, porque no concursé", y calificó el de ayudante de primera como “un cargo de porquería”.

La UNRN precisó que Silvina Santa Cruz había ingresado a la institución en 2013 como JTP interina, y que “a comienzos de 2019 se realizó el concurso regular para auxiliares de docencia12 de esa sede, para el Área Formación Docente. Según el dictamen del jurado externo se categorizó, entonces, a Silvina Santa Cruz como Ayudante de Primera”.

Durante 2023, continuó el comunicado, la Sede Andina trabajó en el ordenamiento de los nuevos cargos creados para Ingeniería en Computación, una carrera de reciente creación y que, como tal, designa a muchos de sus docentes “por necesidad y urgencia al comienzo de cada cuatrimestre”.

“Cabe recordar que la docente Silvina Santa Cruz accedió a su designación docente en el cargo de JTP en dichas materias por necesidad y urgencia, debiendo con posterioridad atravesar la convocatoria pública del cargo”, indicó la Universidad.

Pero, tal como la propia docente reconoció en Tiktok, “Silvina Santa Cruz no se presentó a la convocatoria pública, y dicho cargo fue ganado por otro profesional con categoría Jefe de Trabajos Prácticos”.

