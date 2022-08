La Universidad Arturo Jauretche (Unaj) graduó a su primer estudiante trans como licenciado en Trabajo Social, luego de que defendiera la tesis denominada “El abordaje de la violencia por motivos de género en la Unaj: una mirada interseccional desde el Trabajo Social”.

“La investigación la llevé a cabo durante la pandemia y fue una experiencia muy positiva para mi vida. La universidad me acompañó mucho, me sentí muy contenido. No muchas personas trans llegan a la universidad y mucho menos se reciben. Así que estoy muy contento y agradecido, siento que se está haciendo justicia”, expresó el licenciado Ariel Rodríguez

La Unaj destacó en un comunicado que "del mismo modo que la educación es un derecho, la universidad tiene como horizonte trabajar para garantizar la inclusión, la calidad y cada vez más derechos"

(Télam)