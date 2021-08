(Por Ornella Rapallini) La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) rindió hoy homenaje a 200 personalidades que egresaron o forman parte de su equipo docente, en el marco de la celebración de su bicentenario.

Entre los homenajeados, en el acto realizado en la Facultad de Derecho, se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980; Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA; Rubén Eduardo Hallú, profesor emérito y ex rector de la UBA; Alberto Sileoni -exministro de Educación de la Nación (2009-2015); Paula Pareto, médica y yudoca olímpica; Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; Andrea Gamarnik, viróloga; Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Alberto Kornblihtt, investigador del Conicet, entre otros.

Todos ellos dejaron su testimonio sobre este bicentenario:

-Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980 y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA:

MIRÁ TAMBIÉN El grupo familiar, principal afectado por vulneración de derechos en consultas formuladas en Atajo

"La universidad de Buenos Aires es reconocida no solo en el país sino en el mundo por su calidad académica y trabajo social. Es un espacio abierto a la comunidad y creo que eso es lo importante para nuestra sociedad, todo el país y América Latina.

"Es muy importante toda la historia de luces y sombras que vivió la universidad, y también que es libre, pública y gratuita, una conquista que desde hace muchos años se viene sosteniendo. Es una universidad al servicio del pueblo".

-Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA:

"Con profunda sorpresa y satisfacción recibí la noticia del festejo de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Pero pronto, debo confesar, dichos sentimientos se tornaron en orgullo al ver que quien como yo egresara del Colegio Nacional Buenos Aires, me graduara de abogado y luego recibiera mi Doctorado en dicha Universidad estaba incluido en la lista de reconocidos por la misma.

MIRÁ TAMBIÉN La UBA es patrimonio de la humanidad” dijo presidente de FUBA en el acto por el bicentenario

"Siempre sostuve que había tenido el honor de llegar a las máximas responsabilidades internacionales en mi campo de acción, tanto en la OIT, en la OEA y en el capítulo empresarial del G20 sobre la base de la excelente formación de dicha casa de estudios".

-Carolina Mera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales:

"Ser parte de la Universidad de Buenos Aires es un orgullo porque es la universidad pública, gratuita, masiva, donde trabajamos -además- por la inclusión y por generar no solo intelectuales y académicos, sino profesionales que estén preparados para acompañar los vaivenes que va teniendo el país en cada momento".

-Rubén Eduardo Hallú, profesor emérito y ex rector de la UBA:

"La UBA significa para mí la mayor parte de mi vida, de los 70 años que tengo he pasado más de 50 en esta institución, he pasado de ayudante alumno a profesor emérito y luego a rector".

-Alberto Sileoni, exministro de Educación:

"La UBA es la universidad donde estudié hace muchísimos años, donde trabajé más de 30 años y forma parte de mi vida. Si bien yo estudié Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en una época difícil como fue la dictadura, igual me dio conocimientos, amplitud y espíritu crítico.

"Después me tocó ser ministro de Educación y pude seguir trabajando muy cercanamente a la universidad, una de las universidades más importante de habla hispana, con 13 facultades, 300 mil estudiantes, 28 mil de ellos extranjeros. La invitación del Preámbulo de la Constitución se ve en la UBA: 'para toda la gente de buena voluntad que quiera venir a estudiar a la Argentina'".

-Paula Pareto, médica recibida en la UBA y yudoca:

"Es un gran honor este reconocimiento, un mimo al corazón. La UBA es mi centro de formación, donde me recibí de médica, donde viví un montón de experiencias y tengo un montón de anécdotas y amistades. Toda una vida".

-Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, exministro de Educación, sociólogo y profesor de la UBA:

"He llegado a ser ministro de Educación gracias a la formación que me dio la UBA. Entonces, el aporte que he hecho en todos los cargos públicos tiene que ver con esa formación, la conciencia y las ideas que uno vio y aprendió en la universidad".

-Andrea Gamarnik, viróloga, conocida por sus investigaciones sobre el VIH, la hepatitis B y el virus del dengue. Doctora en Farmacia y Bioquímica:

"La UBA para mí significa algo enorme. Vengo de una familia humilde, nadie en mi familia estudió y tener una universidad pública me dio la posibilidad de desarrollarme profesionalmente y llegar adonde llegué.

"Es un lujo tener en nuestro país esta calidad de enseñanza pública, yo tuve acceso a una educación superior porque la universidad era pública, de otra forma no hubiera llegado. Uno se esfuerza, trabaja, estudia, pero todo el recorrido requiere de tantas otras cosas, el entorno te condiciona y las posibilidades que te brindan las instituciones son las que te permiten en definitiva llegar a un lugar donde podés aportar realmente".

-Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Doctor en Bioquímica:

"La UBA me marcó intelectualmente, ha sido parte de mi formación. Yo entré a la UBA a los 13 años, al Colegio Nacional Buenos Aires y terminé once años después recibiendo un diploma en 1977, un año terrible para la Argentina. La UBA aportó a mi formación profesional e intelectual".

-Alberto Kornblihtt, investigador del Conicet:

"La Universidad de Buenos Aires es mi alma mater desde 1977, cuando ingresé al Colegio Nacional Buenos Aires. De los 200 años pasé más de 50 en la universidad. Es el lugar donde se enseña a pensar críticamente y donde se forman los mejores profesionales e investigadores del país, porque es una universidad reconocida mundialmente.

"También tuvo sus períodos negros como las dictaduras y la discriminación política e ideológica, pero con la democracia resurgió en gran parte por las luchas que llevaron a cabo sus estudiantes y docentes en pos de la educación pública y de la democracia".

-Juan Carr, creador de la Red Solidaria:

"Es muy emocionante que una universidad donde te formaste cumpla 200 años y también agradezco que cuando pasé por la universidad cientos de miles de trabajadores y trabajadoras la sostuvieron con su trabajo. Es una universidad gloriosamente pública miles y miles de personas me permitieron tener una carrera y un trabajo".

-Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores y Culto:

"Esta una gran universidad de donde salieron premios nobel, presidentes, miles de alumnos. Es un estupendo servicio y, además del agradecimiento, siento orgullo y tengo la seguridad de que en la UBA nunca se aprenden pavadas". (Télam)