Una vez más, la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue reconocida entre las 100 mejores del mundo, quedó en el puesto 95 y logró un destacado desempeño al ubicarse entre las 20 mejores instituciones de renombre mundial.

Así lo anunció la consultora británica Quacquarelli Symonds, que dio a conocer los resultados de su prestigioso Ranking QS y, con este resultado, la UBA se mantiene en el Top 100 mundial de manera ininterrumpida desde el año 2015

El logro obtenido también se incrementa ya que la UBA es la única casa de altos estudios pública, masiva, intensiva en investigación y gratuita en alcanzar esta posición.

También tiene un excelente desempeño para Reputación Académica, al considerar las respuestas de 144.000 académicos en todo el mundo, que permite ubicarla en el puesto 36 a nivel mundial.

Después de la UBA, se encuentran la Universidad Católica en el puesto 514; la Universidad Austral (520); la Universidad de Palermo (530); la Universidad Nacional de La Plata (540); la Universidad de Belgrano (761); ITBA (791); San Andrés (801); Di Tella (851); Córdoba (951) y Rosario (951)..

Acerca del QS Global Ranking

La empresa británica Quacquarelli Symonds (QS) elabora desde el año 2004 el QS World University Rankings. Se trata de uno de los rankings universitarios más reconocidos y utilizados internacionalmente como referencia.

De las casi 24.000 universidades que hay en el mundo, el ranking evalúa a las instituciones más sobresalientes e influyentes de la educación superior a nivel global, con el objetivo de brindar a la comunidad académica un informe detallado de cada universidad.

Este año, con motivo de su 20º aniversario, QS incorporó cambios en la metodología lo que implicó variaciones en las ponderaciones de los seis indicadores tradicionales y la inclusión de tres nuevas métricas que amplían las dimensiones de sustentabilidad, empleabilidad e investigación. MC/GO/KDV NA