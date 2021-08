El presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Ramiro Fernández Sarraf, dijo hoy que “la UBA es patrimonio de la humanidad” al hablar durante el acto por el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en representación de los estudiantes.

Fernández Sarraf sostuvo que “hoy me toca ser la voz de miles de estudiantes, y me pone muy contento y me llena de emoción estar delante de toda esta gente tan importante por lo que representan dentro de la universidad; la UBA es patrimonio de la humanidad. ¿Qué duda puede caber?".

"Es una referencia para una sociedad golpeada, una universidad donde la masividad no va en contra de la calidad”, agregó.

“Personas de historias y miradas muy distintas que construyen esta universidad de primer nivel, ese es un gran ejemplo para nuestro país. En este contexto de pandemia es muy importante reflexionar, también, en cuántas personas recibieron tratamiento de parte de profesionales egresados de la UBA o que recibieron vacunas en cuyo desarrollo participaron también egresados de esta universidad”.

MIRÁ TAMBIÉN Rectores de todo el mundo saludaron a la UBA en su bicentenario

El dirigente estudiantil enfatizó que “esta celebración es para cada uno de los graduados, que van a recordar exámenes, amigos, parejas y profesores, van a recordar eso, y van a saber que el esfuerzo valió la pena porque egresaron de una universidad que es reconocida a nivel mundial”.

“La UBA te prepara con un imperativo ético y creo que es una de las banderas más importantes del reformismo. Ese es nuestro legado, si hay algo que aprendemos todos en esta universidad es que no importa que el ser trascienda, sino construir cosas que trasciendan”, completó. (Télam)