Una joven identificada como Marinés encargó una particular torta de cumpleaños personalizada en la cual solicitó que esté el estadio de Boca de fondo y delante del mismo diversas personalidades: Taylor Swift, Cristian Castro, Juan Román Riquelme, Cristina Kirchner, Perón y Evita. La propia cumpleañera fue la que compartió a través de su cuenta de Twitter (@otramai) el proceso desde que pidió el pastel junto con las fotos del producto terminado y las imágenes se viralizaron en las redes sociales, mientras que además tuvieron diferentes comentarios de los usuarios. El encargo de Marinés comenzó mediante un mensaje de WhatsApp en el cual le hizo a una amiga diseñadora el particular pedido: "Necesito que hagas algo para mi cumple: no es muy difícil, solo es a Taylor Swift, Perón, Riquelme, Evita, Cristina y Cristian Castro abrazándose con La Bombonera de fondo". "Cómo empezó/cómo terminó", escribió la joven en Twitter al mostrar el collage que reunía a la artista con el vicepresidente de Boca y los políticos con la Bombonera de fondo. Tras viralizarse la torta, los comentarios fueron también diversos ya que, mientras algunos le elogiaban su creatividad para fusionar sus pasiones, otros le cuestionaron su elección de personalidades. "Qué belleza", "Todo lo que está mal, junto", "¿Y qué culpa tiene Taylor Swift?" y "No dejaste un solo problemita para el resto", fueron algunos de los mensajes de los usuarios.