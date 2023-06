La temperatura media de la superficie del planeta a principio del mes de junio, en los inicios del verano en el hemisferio norte, fue la más alta registrada hasta la fecha por un "margen sustancial", superando en 1,5º C la media de la época preindustrial, informó hoy el servicio europeo Copernicus.

"El mundo acaba de vivir su inicio de mes de junio más cálido registrado hasta la fecha, después de un mes de mayo que fue solamente un 0,1°C más fresco que el récord" de ese periodo, destacó en el comunicado Samantha Burgess, directora adjunta del servicio europeo Copernicus sobre el cambio climático (C3S).

📈🌡️ Global mean temperature exceeded 1.5 degrees threshold during the first days of June. Monitoring how often and for how long these breaches occur is more important than ever, if we are to avoid more severe consequences of the climate crisis.

"La temperatura media del aire en la superficie del planeta, en el inicio de junio, fue la más alta registrada (...) y por un margen sustancial", explicó el texto.

Esos datos se registran además al inicio del fenómeno meteorológico El Niño, asociado generalmente a un aumento de la temperatura media del planeta, recordó Copernicus.

Durante el mes de mayo, la superficie oceánica también registró su récord de temperatura histórico, indicó la agencia AFP.

Ola de calor en Europa

Copernicus destacó además que a principios de junio la temperatura media del planeta superó en 1,5º C la media de la época preindustrial.

Esa marca es la que fijó como límite deseable la comunidad internacional en la Conferencia de París de 2015, en la que se firmó un histórico acuerdo de lucha contra el cambio climático.

El acuerdo estipula que los países deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de la temperatura media en +2º C como máximo, y preferiblemente en +1,5º C. (Télam)