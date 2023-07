En cada rincón del país se "respira" fútbol y cuando juega la Selección Nacional nunca falta el "apoyo popular". En este Mundial Femenino, allá lejos en Nueva Zelanda, el respaldo a las "pibas" también se hizo sentir, sobre todo en ese final donde la "remontada" hizo crecer la ilusión de haber conseguido el primer triunfo en el torneo "más importante".

En Sullivan, un bar en el barrio porteño de Palermo, la pantalla trae las imágenes de la Celeste y Blanca y entre ese grupo de hinchas, se mezclan también los turistas y todos vibran con las alternativas del partido, que arranca con resultado desfavorable y termina siendo un empate, que no se lamenta, aunque todos esperaban la victoria.

Allí en ese reducto de El Salvador y Jorge Luis Borges, frente a la plaza Serrano, se exhiben desde la entrada varios motivos futboleros, que sobresalen hasta en la decoración interior, allí adentro un nutrido grupo de chicas, son las que siguen con "mucha atención y tensión" el devenir del Argentina-Sudáfrica.

Entre banderas de todos los equipos colgadas del techo, remeras, carteles y muchas otras referencias al deporte, no hubo festejo final, por el triunfo que no pudo ser, pero esperanza en que llegue la "milagrosa clasificación" para poder seguir en carrera en el Mundial. Es que no importa el resultado, la pasión se muestra y se demuestra, en un "horario central", más acorde al debut en el torneo, en la madrugada del último lunes con la derrota ante Italia. Y el miércoles próximo también será tempranito, a las 4, "arriba para seguir alentando", nos anticipa una de las hinchas "de las pibas".

"Un sufrido empate, esperábamos ganar, teníamos mucha confianza en el equipo, pero igual se observa una evolución, este es recién nuestro cuarto Mundial", le comenta a Télam Delfina, de 25 años, jugadora de futsal del club social y deportivo Acuariano, ubicado en el barrio de Boedo.

Un cierto sabor agridulce por el 2 a 2, que igualmente se celebró con ganas. "Como siempre, a lo grande y cantando", dice por su parte Yael, quien considera que "el futbol femenino viene creciendo en los últimos años, cada vez más mujeres eligen este deporte y hasta jugarlo profesionalmente".

"La Final de la Eurocopa 2023 entre Inglaterra y Alemania en Wembley tuvo casi 90.000 espectadores, una asistencia récord, si bien las entradas son mas baratas", asegura esta joven, quien se presenta como "una conocedora" de la actividad.

"Notamos que de a poco somos más valoradas, aunque todavía estamos lejos a nivel económico, apoyo financiero y patrocinios, luchamos para igualar esa falta de oportunidades", explica la "fanática".

"Además de las mujeres que juegan hoy existen muchos otros trabajos y roles en el fútbol, como son las relatoras, las entrenadoras, árbitras, juezas de línea", se entusiasma Libertad, de 32, junto a sus amigas.

La muy concurrida esquina palermitana trasluce desde la calle las pantallas llevando imágenes del partido, ese que se juega "acá y allá", a más de 9.000 kilómetros de distancia. En el estadio creció la ilusión con el golazo de Sophie Braun para el descuento y estalló con el cabezazo de Romina Nuñez, algo similar pasó en todos los que lo siguieron por la TV Pública.

El Forsyth Barr Stadium, en la ciudad de Dunedin, es testigo del "esfuerzo de nuestras representantes", que remontaron un 0-2 en contra para alcanzar su tercer empate en un Campeonato Mundial Femenino.

La concurrencia extranjera del bar, con los turistas que pasean por Buenos Aires en estas vacaciones de invierno, se identifica con las hinchas argentinas y no dejan de sorprenderse por el apoyo popular a las chicas de la Selección. "El sentido de pertenencia con la Celeste y Blanca es como una identidad", dice una de las futboleras, que charla con una brasilera, en la vereda del bar.

"Feliz de vivir esta pasión como turista, soy de un país futbolero pero esto es emocionante, contagia", le confió a Télam Nadiara, de 35 años, oriunda de Recife, Brasil, quien miraba todo, desde una mesa contigua.

Las tres actuaciones de la Selección Femenina previas a la clasificación para el Mundial 2023, fueron en Estados Unidos 2003, en China 2007 y Francia 2019. En ninguna de ellas pudo superar la primera ronda. Y ahora "hay otra onda", cuenta otra de los jóvenes, que luce la camiseta violeta con la 10 de Messi. (Télam)