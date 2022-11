La secretaría de Trabajo de La Rioja, Miriam Espinoza, aseguró hoy que la provincia está libre del trabajo infantil en el ámbito formal.

La funcionaria riojana habló tras asistir la semana pasada, en Santiago del Estero, a las Jornadas Plenarias de Copreti (Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil) del Norte Grande, donde se buscó profundizar en políticas para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

"Cada una de las provincias tenemos la Copreti. El Norte grande lo conforman diez provincias. Nosotros venimos trabajando hace alrededor de un poco más de un año en consonancia con el diálogo que lleva cada uno de los gobernadores con el nuestro, Ricardo Quintela", explicó en declaraciones radiales.

“La Rioja está libre de trabajo infantil, ya que es mucho el trabajo silencioso que se hace aquí relacionado con la sensibilización”, resaltó Espinoza.

“Hay provincias que sufren este flagelo del trabajo infantil. En el ámbito donde hay un empleador que irresponsablemente se aprovecha de un niña o un niño con el único fin de recibir más rédito económico, está este flagelo”, refirió.

“En La Rioja los trabajos de la Copreti se notan. No encontramos trabajo infantil en lo que es el ámbito formal, pero no desconocemos, y esto es algo que nos atraviesa a todas las provincias, las tareas de supervivencias que por ahí encontramos en niños y adolescentes, que, debido a la situación familiar muy particular, los lleva a hacer estas tareas”, contó.

“Lamentablemente la pandemia agudizó el hecho de que niños y niñas tengan que salir y acompañar a sus padres a conseguir el pan de cada día, y esto nos lleva a seguir trabajando, consensuando miradas, criterios de abordaje para esta problemática, pero aquí por suerte, en La Rioja, estamos libres del trabajo infantil”, concluyó Espinoza”. (Télam)