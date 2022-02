La Rioja se perfila como un destino turístico consolidado en el país, en el cual la ocupación hotelera no bajó del 70% desde mediados de 2020 y durante febrero alcanzó al 100% con la Fiesta de La Chaya, aún en curso, se informó oficialmente.

El secretario de Turismo de Loa Rioja, José Rosa, dijo que “hoy La Rioja es un destino turístico consolidado, más que emergente, y ahora nuestro desafío es ampliar la capacidad hotelera en la provincia y avanzar también con más obras y servicios para el sector turístico”.

También expresó que “con los grandes operadores turísticos ya se acordó empezar a vender La Roja en particular y el Norte Argentino en general. El turista europeo antes no venía en general para esta región y ahora si lo hace. Desde mediado del año pasado hasta ahora la capacidad hotelera no bajó nunca del 70%”, destacó.

“Ahora La Rioja tiene que fortalecer el crecimiento del turismo con obras y servicios y ampliar la capacidad hotelera”, indicó el secretario.

“Hemos abierto ahora un registro extrahotelero, para llevar un registro de la gente que ofrece alojamiento a través de distintas plataformas. Esto nos sirve para guiar al turista que llega a La Rioja y lo primero que pregunta es adónde se puede alojar”, refirió.

Agregó que "en La Rioja la gente debe entender que se puede vivir del turismo. Sí sabemos que nos hace falta en el interior provincial fortalecer el crecimiento del turismo, ya que las economías regionales también se movilizan con el turismo”.

Desde el punto de vista del turismo deportivo, Rosa manifestó que “La Rioja tiene un potencial increíble en este sentido, con el automovilismo, el motociclismo, parapentes, fútbol, básquet y muchos otros”.

En cuanto a los festivales, sobre la Fiesta de La Chaya, que se está realizando desde el jueves 10 de febrero en la Capital riojana, dijo que “estamos viendo un festival que hace muchos años no se vivía. La Chaya es única, es especial y distinta al resto de los festivales que se hacen en el país”.

“Es una bandera de la identidad de nuestra provincia y nos permite además poder hacer conocer a quienes vinieron al festival, los lugares que tenemos en la provincia”, concluyó el secretario Rosa. (Télam)