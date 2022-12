La Rioja es una de las provincias con diagnósticos más tardíos de VIH ya que se le detecta la enfermedad a entre 150 y 180 personas al año, una cifra "muy baja", expresó hoy el infectólogo Claudio Strassorier.

Según Strassorier, es necesario incrementar los testeos para no llegar tarde, ya que permanentemente aparecen personas con la enfermedad en la provincia.

En el Día Mundial del VIH, Strassorier explicó en la radio local Rioja Virtual, que “es una enfermedad que desde hace al menos una década está poco visibilizada en el país y, a la vez, La Rioja está entre las provincias donde más tardíos se hacen los diagnósticos”.

“Estamos ante una infección que está poco visibilizada en la sociedad desde hace más de una década ya. No hay campañas, se hace poco en prevención y se hacen pocos testeos”, manifestó.

Strassorier señaló que “a nivel país y de la provincia la situación es bastante compleja, por lo que hay que ver qué estrategias vamos a llevar a cabo”.

“En La Rioja se diagnostican entre 150 y 180 nuevos casos al año, esta es una cantidad muy baja en relación a lo que nosotros vemos, ya que día a día tenemos a nivel público y privado un número bastante importante de nuevos diagnósticos, aunque tardíos”, destacó.

El facultativo agregó que “la pandemia afectó el control y seguimiento de los casos ya que, durante el confinamiento, muchas personas no concurrían a los centros sanitarios a realizar consultas o testeos, además se descuidaron en los controles”.

“Esto no solo sucedió con el VIH sino también con otras enfermedades. En esos dos años se descuidaron la mayoría de los programas. Por eso hay que seguir testeando y tratando de solucionar lo que no hicimos en pandemia y esto es algo que no solo pasó en La Rioja sino en todo el país y en el mundo”, resaltó.

También expresó con respecto al VIH que “un diagnóstico tardío significa que alguien tuvo 7 o 10 años con la infección y que nunca la diagnosticaron y durante todos esos años esa persona diseminó la infección”.

“El diagnóstico, el testeo, es un trabajo que tenemos que hacer, tiene que ser una política de Estado en La Rioja, incrementar las campañas de prevención, ya que este contexto no se ve en todo el país, la gente aquí debe asistir a los centros asistenciales ante la menor duda”, concluyó Strassorier. (Télam)