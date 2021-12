La Rioja se encuentra con falta de stock de sangre debido a la carencia de donaciones, advirtió hoy la referente del Centro de Hemoterapia de Salud de la provincia, Blanca Cisterna.

La especialista alertó que en dicho centro están "con necesidades urgentes de stock" y resaltó que “donar sangre es salvar vidas.

"Debemos ser solidarios, bajaron notablemente los donantes de sangre y plasma, y se acerca una época sumamente difícil por las fiestas y las vacaciones”, señaló.

“La gente no tiene actitud natural de ir a donar sangre. Tenemos capacidad de respuesta, tenemos recursos y personal, pero la materia prima depende de la solidaridad de la gente, de que se acerque a donar sangre", indicó.

Cisterna insistió en que en esa época del años “hay una altísima demanda y de situaciones difíciles" por lo que sostuvo que es necesario que "la población se conmueva y solidarice y se acerque”.

La especialista explicó que el donante de "tener entre 16 a 65 años con más de 50 kilos y que se encuentre bien de salud

Además, se requiere "no estar embarazada o haber pasado 12 meses del último parto, no haber tenido fiebre o síntomas de alguna enfermedad durante los siete días previos a la extracción y no haber padecido enfermedades transmisibles por transfusión, como Chagas, sífilis, brucelosis, VIH, hepatitis B y hepatitis C”, detalló.

Los voluntarios "también se pueden registrar como donantes de médula ósea. Esto es de trascendental importancia para los riojanos. Donar sangre es donar vida”, enfatizó.

(Télam)