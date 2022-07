La revista Hecho en Buenos Aires (HBA) conmemoró hoy sus 22 años de publicación en el Centro Cultural Mercedes Sosa, en el porteño barrio de San Telmo, donde se desarrollaron variadas presentaciones y exposiciones, que incluyeron poesías, pinturas, cantos y stand temáticos sobre reciclaje urbano, estampados y uso del cannabis medicinal.

HBA surgió en 2000, cuando Patricia Merkin trajo la propuesta de la "International New Street Paper", la red mundial de revistas de la calle, y fundó y editó la revista, hasta su fallecimiento hace dos años.

"Patricia había conocido The Big Issue, una revista del Reino Unido, a través de un amigo y dijo: ´esto es ideal´, porque utilizan la revista como un puente en donde se transmite determinado contenido que a su vez es transformador positivamente para la sociedad y además genera una excusa de puente para socializar vendedor con lector", relató hoy a Télam Ángeles Mezzeras, licenciada en trabajo social y coordinadora general de Hecho en Buenos Aires.

"En los últimos dos años , junto con Américo Gadpen, tomamos la coordinación general y la dirección luego de la partida física de Patricia que era nuestra directora y fundadora del proyecto", añadió.

MIRÁ TAMBIÉN Ocho distritos retoman mañana las clases tras las vacaciones de invierno

Hoy funcionan 120 revistas de esas características en casi 40 países, y HBA festeja sus 22 años como revista y organización dedicada a "incluir económica, social y culturalmente a personas en situación de calle o en situación de vulnerabilidad social", señaló la coordinadora.

HBA es una revista de tirada mensual e interés general, tiene un precio de tapa de 250 pesos; los vendedores la compran a 75 pesos quedándoles una ganancia de 175 pesos por ejemplar vendido. Un 70 por ciento del precio total al público.

La publicación se creó para generar una oportunidad de inclusión social, cultural y laboral "para personas en situación de calle, que tengan dificultades para conseguir un trabajo formal o que deseen tener alguna actividad cultural o social en los diversos talleres de arte que también ofrecemos desde este proyecto", agregó Mezzeras

Por su parte, Ruben Emilio Almada, de 53 años y vendedor desde hace 17, contó: "Conozco la revista desde antes de que empezara a venderla. Estaba en situación de calle y mendigaba y un día de 2001 se me acerca un muchacho de la revista en calle Corrientes y Callao".

MIRÁ TAMBIÉN Nuevos incendios azotan al sureste de Francia en vísperas de una nueva ola de calor

"En el 2005 una maestra de la escuela para adultos donde yo iba, me dice ¿por qué no te anotas en la revista para vender? y fui a la vieja sede del Pasaje San Lorenzo, me anoté y al día siguiente empecé a vender la revista", indicó el vendedor.

"Soy de Gregorio de Laferrere y tengo alguna clientela ahí; vendo en la estación de trenes y también en Plaza Primera Junta, de Capital. Si bien tengo una pensión, soy discapacitado y tuve operaciones de cataratas congénitas, la venta de la revista me ayuda a tener algo más para vivir", indicó Almada.

Fueron muchas las personas que durante la jornada pudieron disfrutar en el patio de los stand informativos "que hacen a los valores y servicios de la revista que nosotros solemos difundir que tienen que ver con comercio justo, agroecología, conciencia alimenticia, entre otras actividades como arte y cultura, y la participación de la gente del borda con talleres y fotografías", detalló la coordinadora de HBA.

La gente también pudo recorrer "Hecho Arte", la sala de exposición y venta de las obras y objetos del taller de Arte de HBA, donde además se desarrollaron las entrevistas sobre derechos humanos, agroecología e inclusión social.

También funcionó la sala "Hecho en el Tiempo" que contenía todos los ejemplares desde el primer número, que fue publicado con el título: "Andá a laburar" y el segundo: "Creer o reventar", entre otras tantas ediciones publicadas a lo largo de estos 22 años. (Télam)